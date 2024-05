Impatto con uno stormo di uccelli, aereo costretto ad atterrare: paura sul volo Milano-Catania

Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai passeggeri di un volo della compagnia italiana Ita Airways diretta da Milano a Catania. Poco dopo la partenza, infatti, si è verificato un bird strike, vale a dire, il velivolo ha impattato contro uno stormo di uccelli. A quel punto è stato necessario fare tempestivamente ritorno all'aerostazione di partenza al fine di verificare che non ci fossero danni.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito, l'episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di ieri, giovedì 23 maggio. Il volo Ita Airways AZ1713 per la tratta Milano-Catania era da poco decollato dall'aeroporto di Milano Linate quando, superata Lodi, ha subito quello che in gergo viene chiamato un bird strike, ossia un impatto con dei volatili. Tutto è avvenuto nell'arco di pochi minuti. L'aereo era partito da Linate alle 12.21 e dopo dieci minuti circa si è verificato l'incidente in volo.

Dal momento che si tratta di una situazione potenzialmente rischiosa, il comandante del volo Ita ha deciso di fare ritorno all'aeroporto di partenza per far scendere i passeggeri e verificare che l'aereo non avesse riportato danni sorta. Le persone a bordo del velivolo sono state dunque informate di quanto era accaduto e si sono registrati momenti di preoccupazione. Il velivolo è dunque tornato indietro e l'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Milano Linate è stato effettuato senza alcun problema di sorta. Alle 12.40 l'aereo della Ita Airways era già a terra. Non si sono registrati feriti e tutti sono potuti scendere.

Parecchi passeggeri erano siciliani che stavano facendo ritorno all'isola. Per la maggior parte di loro è stato riprogrammato un volo e sono potuti partire nuovamente già di pomeriggio.

Attenzione al bird strike

L'impatto con dei volatili non è cosa da sottovalutare e bene ha fatto il pilota della Ita Airways. Molte volte si parla di danni anche ingenti al velivolo, con conseguenze anche letali.

Basti pensare che dal 1910 si sono registrati 350 decessi in campo militare, e 250 in campo civile. Solitamente il bird strike avviene o nelle fasi di decollo, oppure in quelle di atterraggio. Momenti molto delicati del tragitto di un aereo.