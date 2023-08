"Siamo qui": esplosione sventra palazzina a Imperia, una persona estratta viva dalle macerie

Articolo in aggiornamento...

Una forte esplosione questa mattina ha sventrato una palazzina a Soldano (situata in Piazza Vecchia), in Val Crosia, in provincia di Imperia.

A causa dell’esplosione sarebbero rimasti gravemente feriti due uomini di nazionalità francese, mentre un terzo è stato estratto vivo poco dopo sotto le macerie. I primi due sono stati trasportati con gli elicotteri all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso ed entrambi hanno riportato politraumi e una percentuale di ustioni sul corpo molto alta. Il terzo, che sin da subito - come ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - ha dato segni di vita è stato successivamente salvato dai soccorritori che hanno cercato di entrare da più parti (anche dai piani superiori con una scala).

Sul posto, i vigili del fuoco hanno salvato anche un cagnolino e, intanto si continua a scavare tra le macerie dal momento che si teme possa essere rimasta coinvolta anche una quarta persona; ad aiutarli, anche l’impiego dei nuclei cinofili.

Al momento, sono in corso gli accertamenti per individuare le cause della potente deflagrazione che ha notevolmente danneggiato la palazzina di quattro piani. Stando alle prime ricostruzioni, a provocare l’incidente sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gas, probabilmente dovuta ad una perdita.