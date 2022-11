Due incendi, scuola evacuata a Milano

A Milano una scuola è stata evacuata a causa di diversi incendi che si sono propagati al terzo piano e al piano sotterraneo dell’istituto che è composto in tutto da cinque piani. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con quattro mezzi, tutti impegnati a domare le fiamme. A essere stato evacuato, nella mattinata di oggi, è l'Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei-Luxemburg sito in via Paravia al civico 31, in zona San Siro.

Cosa è successo

Una studentessa si sarebbe procurata una leggera distorsione alla caviglia mentre stava cercando di fuggire dall’edificio in fiamme. Gli altri ragazzi sono invece in salvo e stanno tutti bene. Non ci sarebbero altri feriti, né persone rimaste intossicate. In ogni caso, sul posto è stata comunque inviata un'ambulanza in servizio di prevenzione. La scuola è stata chiusa in attesa di essere liberata dal fumo. I due incendi, ora spenti, sono divampati nella mattinata di oggi, verso le 10.30, e si tratterebbe di un atto doloso, ma ancora deve arrivare la conferma.

Probabile atto doloso

Come riportato da MilanoToday le fiamme avrebbero danneggiato alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi. Secondo quanto fatto sapere dalla questura, durante gli accertamenti sarebbe emerso che alcuni manicotti di plastica accanto ai quadri elettrici erano stati dati alle fiamme. Se ciò venisse confermato si tratterebbe di un atto doloso. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco e della polizia, al fine di appurare con certezza cosa esattamente abbia provocato i roghi.