Incendio all'ospedale Sacco di Milano: momenti di paura e pazienti evacuati

Momenti di tensione questa mattina all'ospedale Sacco di Milano, dove è improvvisamente divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato il Padiglione 16, coinvolgendo l'area degli ambulatori medici e costringendo il personale ad allontanarsi dalla struttura, evacuando i pazienti.

Stando a quanto riportato fino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle 10.00, quando l'incendio è divampato nel padiglione, più specificamente nella zona in cui si trovano gli archivi e gli spogliatoi. Ancora non sappiamo cosa abbia causato il rogo, ma le fiamme si sono diffuse in fretta. In poco tempo sarebbe stato coinvolto l'Archivio diagnostica, proprio dove il personale sanitario stava già svolgendo esami e visite ai pazienti. La reazione è stata immediata. Nonostante la paura, sono stati subito attivati i protocolli di messa in sicurezza di personale e pazienti. Questi ultimi sono stati evacuati e portati al sicuro. Al contempo, i vigili del fuoco hanno raggiunto il nosocomio di via Giovanni Battista Grassi, nella zona nord-ovest di Milano. Sono quattro i mezzi di soccorso impiegati. Sul posto anche agenti della polizia locale e carabinieri.

A quanto si apprende, le operazioni di spegnimento si sono concluse e il rogo è stato sedato. In questo momento i vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica della zona. Non risultano feriti.

Tutte le persone sono state evacuate e stanno bene. L'incendio ha però causato dei danni materiali circoscritti al Padiglione 16. L'entità esatta è in fase di valutazione.

Sono già in corso le indagini per cercare di stabilire le cause dell'incendio.