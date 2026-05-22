Incendio in casa, grave una 73enne: al Niguarda con ustioni sul 70% del corpo

Poco dopo le 10.30 di ieri mattina un incendio è divampato all'interno di un appartamento nello stabile di Cornaredo in via Mazzi 31. Una donna di 73 anni è rimasta intrappolata tra le fiamme e il fumo denso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Rho sono intervenuti con un'autopompa serbatoio, sono entrati nell'abitazione invasa dal rogo e hanno portato fuori la pensionata. Le sue condizioni si sono rivelate subito gravissime.

La donna ha riportato ustioni profonde su circa il 70% del corpo. Stabilizzata sul posto dal 118, è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati del Niguarda, dove in queste ore la poveretta sta lottando tra la vita e la morte.

I carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi nell'appartamento. Le cause del rogo sono ancora al vaglio: al momento non si esclude nessuna ipotesi, da un incidente domestico a un corto circuito o a una distrazione.

Nessun altro ferito è stato segnalato nel condominio. L'immobile è stato messo in sicurezza dai pompieri dopo lo spegnimento delle fiamme.

La comunità di Cornaredo è rimasta scossa dalla

notizia. Una donna che viveva una vita tranquilla nella periferia ovest di Milano ora combatte per sopravvivere in un letto di ospedale.

I medici del Niguarda hanno riservato la prognosi: le prossime ore saranno decisive.