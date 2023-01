Incendio al centro commerciale di Castel Romano

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì 30 gennaio, nel centro commerciale Orizzonte di Castel Romano, a sud di Roma. Verso le 22 è andato a fuoco il maxi store Orizzonte, con fiamme alte oltre una decina di metri che erano visibili da Pomezia e da Roma e un fitto fumo nero che ha coperto tutta la zona interessata dal rogo. Su Twitter i vigili del fuoco parlano di un "incendio generalizzato del capannone di una rivendita nell'area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa" . Ben "cinque squadre al lavoro anche con mezzi aeroportuali" per riuscire a spegnere l'incendio.

Ancora ignote le cause del rogo

Le fiamme si sono propagate all'interno della struttura, ampia più di 3mila metri quadrati, che è stata quasi del tutto distrutta. Parte del tetto del negozio sarebbe crollata. I carabinieri stanno indagando sulle possibili cause del rogo che ancora non è chiaro se possa essere di origine dolosa o colposa. L’incendio si è sviluppato a pochi metri dall'outlet di Castel Romano e del parco Cinecittà World, che però non sarebbero rimasti interessati dalle fiamme che, seppur in remissione, sarebbero ancora attive nell'area commerciale di Castel Romano. Al termine delle operazioni di spegnimento si potranno valutare con più chiarezza i motivi che hanno portato al divampare del fuoco.

La situazione

Il vento starebbe spostando l’odore acre di fumo fino al quartiere romano dell’Eur, e l'aria della zona in cui è avvenuto il rogo sarebbe praticamente irrespirabile. Ancora non è possibile quantificare il danno, né capire quando e se il negozio, molto frequentato quotidianamente dai clienti, potrà tornare agibile, dato che al momento risulta essere completamente devastato dalle fiamme. Il tetto della struttura è crollato e gli interni sono stati divorati dal fuoco che non avrebbe risparmiato nulla. Altre informazioni a riguardo verranno diffuse nelle prossime ore, quando le operazioni di spegnimento saranno del tutto terminate.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?