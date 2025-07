"Ucciso e dato alle fiamme". Giallo a Sesto San Giovanni su un 20enne morto in un incendio

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto all’interno di un appartamento andato in fiamme nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio, in via Fogagnolo 130, a Sesto San Giovanni.

Le cause dell’incendio, divampato intorno alle 3 del mattino al piano terra di una palazzina di quattro piani, sono ancora da accertare. I vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, dopo alcune ore sono riusciti a domarlo e scoprire il corpo della vittima all’interno dell’abitazione da cui si sarebbe originato il rogo. L’uomo era già senza vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Le indagini, i dubbi e i soccorsi

Il pubblico ministero Marco Santini si è recato sul posto per coordinare le indagini. Sul caso indagano la polizia scientifica e la squadra mobile. Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi utili per ricostruire l’accaduto e risalire a eventuali responsabilità. Al momento, nessuna pista viene esclusa. Da chiarire anche se la vittima vivesse dove è scoppiato l'incendio o meno. Secondo quanto riportato dal Corriere, nell’appartamento potrebbero essere state presenti più persone. Gli investigatori non escludono l’ipotesi che il rogo sia stato appiccato da terzi per coprire un omicidio. Il corpo del ragazzo era semicarbonizzato e si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause esatte della morte.

Nelle prossime successive, la scientifica porterà a termine gli accertamenti all’interno dell’abitazione, mentre gli investigatori andranno avanti con l’esame del materiale raccolto, comprese le relazioni personali della vittima, eventuali spostamenti sospetti e le dichiarazioni dei testimoni.

Durante

l’intervento, l’edificio è stato evacuato per ragioni di sicurezza. Nessun altro residente è rimasto ferito. Solo in mattinata le famiglie hanno potuto fare ritorno nei propri appartamenti, dopo la completa bonifica dell’area.