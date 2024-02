Incendio a Truccazzano, nel Milanese: in fiamme una ditta di materiale plastico

Nove squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 16.00 a Truccazzano (Milano) per un incendio che ha colpito l'azienda Arcadia che tratta materiale plastico. Dense colonne di fumo nero, visibili a chilometri di distanza, hanno oscurato il cielo richiedendo anche il supporto di alcune squadre di vigili del fuoco di Monza e Bergamo.

Nessun ferito

Dalle prime notizie arrivate, si era parlato di un'altra azienda la Duimex, ma nel corso delle ore si è saputo che a prendere fuoco erano stati i locali della Arcadia, azienda confinante. Starebbero bruciando bobine di materiale plastico, per questo sul posto c'è anche presente di Arpa Lombardia (per la protezione ambientale e la qualità dell'aria) per i rilievi del caso. L'azienda che si trova in in via Guido Rossi 10, è un deposito di materiale farmaceutico.

Per fortuna non ci sarebbe nessuna persona coinvolta e le numerose squadre di pompieri stanno facendo di tutto per contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe, visto che alcune tra queste sarebbero a rischio chimico. In particolare si sta cercando di limitare le fiamme all’area interessata, evitando la propagazione ai capannoni adiacenti.

Da dove è partito l'incendio

Il rogo sarebbe scoppiato durante lavori di manutenzione al tetto, ma saranno poi gli accertamenti più approfonditi a stabilire l'effettiva causa. Al momento, precisa il Comune, con un post sui social, via Guido Rossa, dove si trova l'azienda coinvolta dalle fiamme, è chiusa al traffico. Il consiglio per i residenti è comunque: " Quello di tenere chiuse le finestre, anche se al momento non sono giunte indicazioni particolari ", fa sapere sempre il comune.