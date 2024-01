Riccione, esplosioni in un inceneritore: diversi feriti

Una serie di esplosioni, registrate intorno alle ore 16.30 di oggi, lunedì 22 gennaio, ha messo in allarme i cittadini di Coriano, comune della proivincia di Rimini: le deflagrazioni provenivano dall'inceneritore di Raibano, da cui si è alzata una densa coltre di fumo.

Subito dopo le numerose segnalazioni giunte in centrale, sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del fuoco, gli uomini del 118 con ambulanze ed elisoccorso, e i carabinieri della compagnia di Riccione, tuttora al lavoro all'interno del sito per risalire alle cause del terribile incidente.

Stando a quanto filtrato fino ad ora, ci sarebbero alcuni feriti tra gli operai impiegati all'interno dell'inceneritore, alcuni dei quali hanno subito le conseguenze di un'esplosione che avrebbe interessato un nastro trasportatore utilizzato per traslare i rifiuti dai compattatori fino al termovalorizzatore. Non si sarebbe trattato, secondo i primi rilievi dei vigii del fuoco, delle conseguenze di un guasto, bensì di una deflagrazione partita da uno degli oggetti conferiti nell'inceneritore.

Le tre persone colpite dalla deflagrazione e dalle fiamme da essa sprigionate sono state caricate a bordo delle ambulanze giunte nel quartiere di Raibano insieme ai vari mezzi di soccorso e quindi condotte d'urgenza in tre differenti strutture ospedaliere, vale a dire a Rimini, a Riccione e al Bufalini di Cesena. Gli operai di una ditta esterna addetta alla manutenzione, uno dei quali in condizioni decisamente più gravi rispetto ai colleghi, si trovano tuttora ricoverati a causa delle ustioni riportate, ma non si trovano comunque in pericolo di vita.

Trattandosi di un luogo in cui vengono bruciati rifiuti anche tossici, è stata allertata ovviamente anche l'Arpae, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, che si occuperà di effettuare un'analisi della qualità dell'aria per valutare eventuali rischi per la popolazione.