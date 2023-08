Incidente mortale sull'A1 in direzione Bologna: code chilometriche e giornata da bollino nero

Un incidente mortale è avvenuto questa notte sull’A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Nello scontro tra un’autovettura e un tir un uomo ha perso la vita.

L’incidente

Il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 3 di questa notte, all’interno della galleria "Allocco", al chilometro 214 (all’altezza di Lama di Setta, nel territorio di Marzabotto). L’impatto ha visto coinvolti un mezzo pesante ed un’auto ed ha provocato la morte di un uomo di 54 anni originario di Cosenza e residente in provincia di Reggio Emilia. Secondo una primissima ricostruzione, l'automobilista - che viaggiava da solo - sarebbe sceso dalla propria autovettura, rimasta in panne, nella corsia di marcia più a destra della galleria, in un tratto dove non c'è corsia di emergenza, quando improvvisamente sarebbe stato travolto da un camion, che avrebbe investito sia l'uomo che l'auto ferma. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari e medici – due ambulanze e un’automedica - e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. La Polizia Stradale dovrà fare luce sulle dinamiche dell’incidente, ancora sconosciute.

Code chilometriche sull’A1

L’incidente ha provocato rallentamenti nel traffico e code chilometriche: si parla di ben 7 chilometri di coda (4 quelli segnalati sulla A1 Direttissima). Sul luogo dell'incidente attualmente si circola su una corsia sola verso Bologna. Per gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano è consigliato immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e, infine, in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.

Un sabato da bollino nero

Che questo sabato, 5 agosto, sarebbe stata una giornata da bollino nero era già previsto. Infatti siamo nel bel mezzo della stagione estiva (nonostante le condizioni meteorologiche in buona parte d’Italia siano avverse e continuino a provocare danni ingenti) e sono molti i turisti che si preparano all’esodo verso le principali località di villeggiatura e balneari, per lo più in direzione Sud. Così, se le giornate di ieri e quella di domani, quindi venerdì 4 e domenica 6 agosto, sono state identificate come giornate con il bollino rosso, per oggi si prevedono condizioni da bollino nero. Quasi venti milioni gli italiani in viaggio lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia. Per consentire gli spostamenti è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di oggi (sabato) fino alle ore 22.00, e nella giornata di domani (domenica) dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Inoltre, è stata prevista la rimozione dei cantieri di lavoro temporanei per favorire la circolazione.