Incidente nel Modenese: pullman ribaltato sull'A1, morto 19enne

Un bilancio pesante quello registrato nel Modenese in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un pullman della compagnia Flixbus avvenuto la notte scorsa sull'autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174, in direzione sud. Per il forte impatto è morto un giovane di 19 anni di origini congolesi, mentre sono rimaste ferite altre sei persone, di cui una sembrerebbe in modo grave. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Bologna sud insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco.

L'incidente

Il bus era partito da Milano e avrebbe dovuto raggiungere Roma con a bordo alcuni turisti. Secondo le prime testimonianze l'incidente stradale non avrebbe coinvolto altri mezzi. Sull'autostrada improvvisamente l'autista avrebbe perso il controllo del pullman finendo dritto contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata. Gli inquirenti dovranno accertare le cause della manovra azzardata scoprendo se è avvenuta in seguito a un guasto del bus o per un errore umano commesso dal conducente.

I soccorsi

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre alcune persone incastrate tra le lamiere dell'autobus e hanno fornito l'illuminazione agli operatori sanitari intervenuti per prestare le prime cure ai feriti. Sul luogo dell'incidente erano presenti un'eliambulanza, un'automedica e quattro ambulanze attrezzate per il pronto soccorso. Le forze dell'ordine hanno, poi, messo in piedi in poco tempo un trasporto straordinario per gli altri passeggeri illesi, i quali hanno raggiunto un'area di servizio dove li attendeva un pullman sostitutivo.

Disagi alla circolazione

Per diverse ore, fino a quando non sono terminate le operazioni di soccorso, il tratto dell'A1 interessato dall'incidente è rimasto completamente chiuso creando non pochi disagi agli automobilisti. Solo quando è stato completato il trasferimento di tutte le persone che erano a bordo del mezzo della compagnia Flixbus è stata ripristinata la circolazione.

Le auto e i camion hanno defluito in maniera lenta perché, nel frattempo, si era creata una coda chilometrica.