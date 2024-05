Incidente sull'A4, si ribalta un camion: bovini morti o feriti, strada chiusa e traffico bloccato

Terribile incidente questa mattina presto sulla A4, dove un camion che stava trasportando del bestiame si è ribaltato. L'autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni dei soccorsi, provocando inevitabili disagi e rallentamenti. In corso le indagini da parte delle autorità preposte per cercare di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

Paura in autostrada

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incidente si è verificato all'alba di stamani - giovedì 23 maggio - lungo l'autostrada A4, per la precisione tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, direzione Venezia. Intorno alle 6.30 un grosso camion si sarebbe ribaltato dopo aver prima impattato contro un'auto. A bordo del mezzo pesante si trovavano dei bovini, circa una cinquantina di esemplari, alcuni dei quali hanno perso la vita nello schianto. Rimasti feriti i due camionisti a bordo dell'articolato.

A raggiungere la zona sono stati gli agenti della polizia stradale, seguiti dai vigili del fuoco di Arzignano e di Vicenza, e da alcuni veterinari inviati dall'Ulss 8 Berica. Sul posto anche gli operatori sanitari del Suem, che hanno prestato soccorso ai due uomini che si trovavano nel camion e al conducente dell'automobile rimasto coinvolto nell'incidente.

L'intervento dei soccorsi

La polizia stradale ha provveduto a chiudere il tratto di strada per consentire le varie operazioni, fra cui anche il recupero degli animali. A bordo del camion, infatti, si trovavano circa cinquanta bovini. A seguito dell'impatto trenta di questi sono riusciti a uscire dal mezzo e ad allontanarsi lungo la strada, feriti e spaventati. E' stato compito dei soccorsi occuparsi anche del loro recupero e messa in sicurezza. Circa venti, invece, i bovini morti.

A causa dell'incidente si sono formati almeno 5 km di coda. I vigili del fuoco hanno aiutato i due camionisti, rimasti bloccati all'interno del mezzo, ad uscire, per poi affidarli alle cure del personale medico. Nessuno ha comunque riportato ferite giudicate gravi.

Effettuati i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle eventuali responsabilità.