"Includere tutte le persone con disabilità": il sogno di "Thomas and Friends"

"Thomas & Friends" è il progetto associativo che sta per essere lanciato dal giovane cittadino milanese Thomas Pascucci per mettere in campo una serie di iniziative volte a sensibilizzare pubblicamente sul tema della gestione della disabilità e dell'abbattimento delle barriere d'accesso a siti turistici e luoghi di vacanze.

Dialogando con IlGiornale.it Pascucci, 34 anni, un passato da lavoratore in Mediaset, parla delle prospettive per il futuro e del suo sogno di un mondo a misura di persone con disabilità. " Sono un viaggiatore, un sognatore e una persona che spera di vedere un giorno tutte le persone con disabilità essere incluse nella nostra società ", dice Pascucci parlando delle motivazioni che lo stanno spingendo a promuovere il progetto "Thomas & Friends".

Thomas Pascucci

L'idea dell'associazione "Thomas & Friends" sarà quella di unire la sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità delle strutture ai disabili al ruolo comunicativo degli influencer. " Ho pensato a un'idea che consentirà a tanti ragazzi con disabilità di lavorare al meglio " e di " utilizzare le tecnologie più all'avanguardia per consentire a ognuno di raccontare la propria esperienza sull'accesso " a luoghi turistici come alberghi e strutture recettive e " alle strutture stesse di raccontare la loro esperienza di adattamento ai bisogni delle persone con disabilità. L'obiettivo poi è arrivare a organizzare una rete di giovani influencer in tutta Italia per permettere a tutto il Paese di vedere il mondo con gli occhi di chi ha disabilità " e deve essere ascoltato.

L'inclusività dei disabili, ci dice Pascucci, è una di quelle di cui meno si parla dell'Italia di oggi. " Vogliamo, in prospettiva, arrivare a organizzare e a raccogliere fondi per permettere, indipendentemente dal reddito, a persone in difficoltà o che soffrono per delle disabilità di vivere vacanze e esperienze che rientrano pienamente nella normalità di vita che a tutti deve essere concessa ", ci dice Pascucci, che assieme alla madre ha ideato il progetto "Thomas & Friends". Il cui portato non si ferma all'accessibilità a chi ha difficoltà deambulatorie o è costretto in sedia a rotelle: " pensiamo a un'esperienza utile anche per aiutare gli anziani, i bambini, le persone con problemi visivi e uditivi ".