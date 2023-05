Inclusione scolastica, da regione Lombardia incremento di 12 milioni

È di 12 milioni di euro l'aumento del contributo che Regione Lombardia mette a disposizione per i servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, che frequentano i corsi dell'istruzione secondaria di secondo grado e quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda. Sono inoltre state incrementare le risorse per il servizio di trasporto scolastico e il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per l'anno scolastico 2023-2024, portando fino a 80 milioni il contributo ai Comuni per l'organizzazione e la gestione di questi servizi. La delibera introduce nuove linee guida regionali sul tema inclusione scolastica: sono stimati in 7,5 milioni per annualità scolastica/formativa. In particolare 4,5 milioni nell'esercizio 2023 e altri 7,5 milioni sull'esercizio 2024.

Lombardia al fianco dei comuni

Tutte le richieste dei Comuni sono state soddisfatte grazie all'impegno finanziario di Regione, che nel 2022/2023 copre il 77% della spesa, mentre il contributo statale ammonta al 23% dell'intero fabbisogno lombardo (15,3 milioni rispetto ai 67 milioni necessari). Si tratta di un provvedimento, spiegano Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, che " rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei Comuni, che organizzano in prima linea questi servizi e che negli anni hanno sperimentato difficoltà crescenti " e " anche un segnale di grande attenzione nei confronti delle famiglie con ragazze e ragazzi con disabilità". L’assessore assicura che, viste le richieste dei Comuni pari a 67 milioni di euro per l'anno scolastico e formativo corrente 2022/2023, "il bilancio regionale coprirà anche stavolta l'intero fabbisogno ".

L'assessore Tironi tende la mano sui servizi