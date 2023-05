Bologna, incoraggia i figli a vandalizzare un murale: il gesto dello straniero

Ha raggiunto dopo la mezzanotte un murale realizzato oltre un decennio fa nel quartiere della Bolognina, "commissionato" all'epoca da una commerciante del posto. Insieme a lui c'erano i due figli di 10 anni, i quali seguendo le indicazioni del genitore hanno imbrattato l'opera con un rullo e della vernice bianca. Un curioso caso di "vandalismo infantile" avvenuto a Bologna che al padre dei bambini, un uomo di 60 anni originario del Marocco, è valso una denuncia per concorso in imbrattamento dai carabinieri. A rendere noto l'accaduto è stata Paola Pedretti, una commerciante del posto. La stessa che anni fa aveva promosso la realizzazione del murale (insieme ad altri esercenti) per contrastare il degrado dell'area (perlomeno a livello visivo).

La sua sorpresa è stata grande quando, un paio di giorni fa, ha notato le condizioni dell'opera che si estende lungo la parete esterna di un edificio accanto al suo negozio: il murale era stato in parte coperto da tracce di vernice bianca, per quello che si prefigurava un vero e proprio atto vandalico. Una volta preso atto della situazione, la donna si è quindi rivolta alle forze dell'ordine, sporgendo denuncia dopo aver messo i carabinieri al corrente di quanto avvenuto. I militari dell'Arma hanno quindi avviato le indagini, conclusesi in meno di una giornata anche grazie all'ausilio dei filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza. E ad inchiodare i responsabili è stato proprio il filmato ripreso da una telecamera. Non senza sorprese: gli inquirenti si aspettavano verosimilmente di aver a che fare con una "gang" di adolescenti, invece ad aver vandalizzato il murale sarebbero stati un padre di famiglia e i suoi due figli.