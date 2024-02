Incursione nella stanza del sindaco di Agrigento, rubati pc e documenti

Raid notturno al Comune di Agrigento e al Teatro Pirandello che si trova al piano terra del palazzo municipale della Città dei Templi. I ladri hanno scassinato le macchinette per gli snack e le bevande. Si sono mossi indisturbati e hanno cercato soldi e oggetti di valore anche negli armadi e nei cassetti degli uffici aprendoli e scaraventandoli a terra. Si sono introdotti anche nella stanza del sindaco Franco Miccichè e del segretario comunale portando via, secondo quanto trapela, documenti e un pc. I carabinieri hanno fatto evacuare l'intero stabile per i rilievi. Si stanno valutando le immagini di video sorveglianza per ricostruire i vari passaggi che hanno portato i ladri a razziare tutto quello che hanno trovato. A nessuno degli impiegati è consentito di entrare perché l’intero municipio è l’area circostante è stata transennata. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il primo cittadino di Agrigento per una conta dei danni. Presenti anche agenti della Digos. " Stamattina abbiamo avuto questa sorpresa – dice il sindaco Franco Miccichè a Grandangolo Agrigento – diversi uffici sono stati messi a soqquadro. Documenti e carte per terra, cassetti e armadi aperti. Ora vediamo anche che tipo di danni abbiamo subito. Certo non è bello".

" Un atto di assoluta inciviltà – commenta l’assessore Gerlando Piparo – le forze dell’ordine prenderanno le dovute misure per questa azione che porta in città un clima brutto. Speriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia".



Il bottino