"Interdire il principe Bonanno di Linguaglossa". La richiesta del pm dopo le accuse alla modella dell’est

Fa ancora discutere la controversa storia sentimentale tra il principe di origini siciliane Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 54 anni, e la bella modella bielorussa Tanya Yashenko, di diciotto anni più giovane di lui. La procura della Repubblica di Roma ha chiesto l’interdizione dell’aristocratico, il quale non sarebbe in grado di gestire il suo immenso patrimonio economico. Tutto è cominciato un anno fa, quando il rapporto tra Bonanno di Linguaglossa e la Yashenko ha mostrato le prime crepe. Come allora riportato da Il Giornale.it, la modella accusò di stalking il compagno, il quale successivamente la denunciò per circonvenzione di incapace attraverso i suoi legali.

La vicenda

Il principe di Linguaglossa, fino a quel momento, aveva fatto vivere una vita di agi alla sua più giovane fidanzata, con numerosi viaggi di lusso e regali costosi. Alla donna Giacomo Bonanno ha intestato una Mercedes, oltre a pagarle l’affitto di una casa a piazza di Spagna a Roma e a donarle denaro in contanti. Per l’accusa, la modella avrebbe “trafugato” con l’inganno al nobile siciliano ben 900mila euro, facendo leva sulle precarie condizioni psichiche dell’uomo. Come spiega il quotidiano Fanpage, i magistrati avevano imposto alla Yashenko il divieto di avvicinamento al compagno.

La posizione della donna