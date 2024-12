Investe un passeggino e fugge, arrestato dopo 7 ore: il pirata è un dirigente comunale di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercoledì mattina alle 9 il suo SUV in piazza Durante (zona Casoretto) ha centrato in pieno un passeggino sulle strisce pedonali. All’interno c’era una bambina di appena tre anni che è caduta a terra e ha riportato un trauma e alcune contusioni al volto. A salvarla sono state le cinture di sicurezza che hanno evitato che venisse catapultata sull’asfalto. Accompagnata in codice giallo a Niguarda insieme alla madre, una bengalese di 31 anni, per fortuna la piccola ha riportato solo qualche contusione e dei tagli al volto.

Il pirata della strada, fuggito senza fermarsi, si chiama Angelo Z., ha 61 anni , è originario di Benevento, e in Comune a Milano lavora alla direzione centrale appalti. È stato arrestato nel pomeriggio dopo sette ore di ricerche per lesioni stradali e omissioni di soccorso dalla polizia locale. L’uomo, che al momento risulta sospeso dal lavoro per ragioni disciplinari, è stato ritrovato dopo faticose ricerche intorno alle 16 in via Melchiorre Gioia ancora alla guida della sua Audi CQ3 bianca. I vigili infatti non l’avevano trovato a casa sua, un appartamento nella periferia nord di Milano e quando finalmente hanno localizzato il SUV e si sono postati per mezz’ora circa per bloccare l’uomo nel momento in cui è tornato alla sua auto.

A palazzo Marino dal 2022 Angelo Z. è stato prima nel settore politiche per l’abitare e pochi mesi fa è passato la direzione appalti dopo un passaggio anche in regione. Agli agenti del radiomobile che lo hanno fermato avrebbe ammesso di aver sentito un botto, ma di non essersi accorto di aver travolto un passeggino.

Il 10 dicembre Rocho Spinoza Romero, 34 anni, una mamma di origini peruviane, era stata investita e uccisa da un camion in via Renato Serra mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme a sua madre e ai suoi due gemellini di un anno e mezzo entrambi nel passeggino. La donna era morta subito, mentre il pirata della strada alla guida di un Tir che l’aveva travolta aveva proseguito indisturbato la sua corsa verso l’hinterland a nord di Milano. La Polizia Locale lo aveva ritrovato qualche ora più tardi ad Arluno.

Si tratta di un ragazzo di 24 anni di origine calabrese, incensurato. Anche allora il giovane disse di non essersi accorto. “Non è assolutamente possibile, la donna è stata trascinata dal camion per oltre 12 metri” fa notare la Polizia Locale