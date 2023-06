Omicidio a Catania, investe la moglie e l'amica di lei: ecco cosa è successo

Un'altra donna uccisa. Stavolta la drammatica notizia arriva da Catania, dove oggi un uomo di 52 anni ha diretto la propria auto contro la moglie e un'amica di lei, uccidendo la seconda. L'amica, infatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stava cercando di convincere l'altra a lasciare il compagno violento. Nei confronti del soggetto si ipotizzano ora i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati.

Paura in strada

L'episodio nella giornata di oggi, sabato 10 giugno, nella zona industriale. Le dinamiche della vicenda non sono ancora note. A bordo della propria auto, il 52enne Piero Maurizio Nasca ha investito la moglie Anna Longo (56 anni) e un'amica della donna, Cettina 'Cetty' De Bormida (69 anni). La prima, sotto choc, è rimasta ferita, mentre la seconda ha perso la vita.

Inizialmente si è pensato a un incidente, ma poco dopo è stato chiaro che si trattava di ben altro. Ed è stato proprio Piero Maurizio Nasca, questo il nome del fermato, secondo quanto riferisce Ansa, a chiamare le forze dell'ordine e a consegnarsi. Il 52enne avrebbe spiegato di aver volontariamente travolto le due donne con la propria automobile.

Sul posto si sono precipitati agli agenti della questura di Catania, oltre che i sanitari del 118. La moglie del 52enne, trovata in forte stato di agitazione, è stata soccorsa dagli operatori sanitari e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania. Per Cettina De Bormida, originaria di Centuripe, in provincia di Enna, non c'è stato invece nulla da fare. La donna sarebbe morta sul colpo. Al lavoro anche gli agenti della municipale, che hanno messo in sicurezza la strada e cominciato a effettuare i primi rilievi.

Il fermo

Piero Maurizio Nasca è stato rintracciato e bloccato nelle vicinanze del luogo dell'incidente provocato. L'uomo ha ascoltato le disposizioni degli inquirenti, che parlando con lui al telefono gli avevano detto di non allontanarsi dal posto e attendere l'arrivo della pattuglia. Gli agenti delle Volanti lo hanno preso in consegna e quindi condotto agli uffici della questura, dove è stato identificato e interrogato dal magistrato.

Il 52enne, come riferisce Ansa, ha confessato. Nei suoi confronti la Procura distrettuale di Catania ipotizza i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati. Stando a quanto recentemente emerso, il soggetto aveva alle spalle una denuncia per reati contro il patrimonio ed era a processo per violenze sulla moglie. Negli ultimi tempi, però, quest'ultima si era riavvicinata a lui. L'obiettivo di Nasca, pertanto, sarebbe stata Cetty De Bormida, colpevole di aver cercato di convincere la consorte a lasciarlo.

Le indagini

Oltre alla confessione del 52enne, gli inquirenti ascolteranno anche la versione della moglie, Anna Longo, appena questa avrà terminato i controlli medici in ospedale. Acquisiti anche i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.