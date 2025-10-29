Donna di 58 anni muore investita da un’auto pirata. È caccia all'uomo

- In aggiornamento -

Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, è stata investita questa mattina alle 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’automobile. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, è morta sul colpo.

L’automobilista fugge senza prestare soccorso

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo non si è fermato, configurando un caso di omicidio stradale con fuga. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile dei carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso.

Indagini serrate per rintracciare il responsabile

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del conducente, stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’obiettivo è identificare il responsabile il prima possibile.

La comunità sotto choc

La notizia ha profondamente colpito Campli e r sicurezza sulle strade e una risposta rapida delle autorità, per prevenire simili incidenti in futuro.