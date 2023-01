Investito da un'auto in Val di Susa, muore storico attivista No Tav

È morto all'età di 72 anni lo storico attivista No Tav Fulvio Tapparo, rimasto coinvolto in un incidente in Val di Susa. L'uomo stava camminando per strada quando è stato investito da una Lancia Y, purtroppo i soccorsi sono stati inutili.

L'incidente fatale

La tragedia intorno alle ore 20.00 di sabato 21 gennaio. Tapparo si trovava ad attraversare la strada davanti al Presidio "No Tav Venaus", lungo la provinciale 210, quando è stato travolto dall'auto, forse anche a causa della scarsa illuminazione del tratto di carreggiata.

Il forte impatto non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il conducente della Lancia Y, un uomo di 62 anni, si è fermato immediatamente, attendendo i soccorsi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Rossa di Susa, seguite dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Susa.

Malgrado l'intervento degli operatori sanitari non è stato possibile fare nulla per salvare la vita a Tapparo. I carabinieri, invece, hanno esaminato la zona nel tentativo di ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Sulla carreggiata non sono state trovate tracce di frenata, mancano anche, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, delle telecamere in zona da cui estrapolare filmati e/o immagini. I militari non potranno neppure avvalersi dei racconti dei testimoni: nessuno, infatti, avrebbe assistito alla scena.

Sottoposto al test dell'etilometro, il 62enne alla guida della Lancia Y è risultato negativo. Esito negativo anche per i test tossicologici.

Il lutto nel gruppo No Tav

Fulvio Tapparo faceva parte dell'Npa (Nucleo pintoni attivi), associazione in cui si ritrovano i componenti più anziani del movimento No Tav.