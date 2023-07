Io multata per salvare la mia auto

Lunedì alle 20.30, dopo aver ascoltato le allerte meteo di Regione, Protezione civile e Comune che invitavano i cittadini a prestare la massima attenzione ed ad attuare tutte le iniziative volte a proteggere persone e cose dagli effetti derivanti dai forti temporali previsti, io e mio marito, non disponendo di garage, abbiamo pensato di spostare le nostre auto che erano parcheggiate sotto casa in via Monte Bianco in un luogo riparato dalle intemperie.

Perlustrando la zona dove siamo residenti abbiamo trovato in viale Teodorico (15 minuti a piedi da casa nostra), sotto un ponte che collega due padiglioni della Fiera Milano city, uno spiazzo coperto in cui abbiamo parcheggiato le vetture. Preciso che tale spiazzo non aveva alcun divieto di sosta e non ostruiva alcun civico o passo carraio perché si trova sotto una area fieristica.

Tuttavia, la scorsa notte, in piena allerta meteo i vigili, che probabilmente non avevano nulla di più importante o urgente da fare, hanno pensato bene di rimuovere le nostre due auto e di trasferirle in due depositi dell`Atm: via Messina e via Gatto (zona Forlanini). Questo avveniva, da verbale, alle 2.30, poco prima che si scatenasse la tempesta che ha colpito la città. Ieri mattina ci siamo recati in via Teodorico ma, sorpresa, le nostre auto non c`erano più.

Per poterle riavere abbiamo pagato 200? a testa per oneri di rimozione e custodia a cui si aggiungerà l`ammenda di cui non conosciamo ancora l`importo (la mia auto, inoltre, nel trasferimento al deposito è stata danneggiata su entrambi i lati anteriori). Fatico a capire il senso di questi provvedimenti.

Mi pare stridano con le indicazioni che ci sono state date dalle autorità e mi pare si possano motivare solo con una costante ricerca di sanare il deficit comunale salassando i cittadini.

Giovanna Muscetti