“Kespettacolo” con la serata karaoke al Diaz 7 Milano

Karaoke, musica live per tutti, uno spettacolo musicale live dove ciascuno è protagonista giovedì 23 maggio, nell’affascinante cornice di Diaz 7, il locale a pochi passi da piazza Duomo a Milano, complice la voglia di allegria per la quinta serata della rassegna annuale “Food & Fun – lo show è servito”, che propone un variegato programma di eventi ideati ad hoc per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagships Wincity (oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, sono coinvolte anche le città di Roma e Firenze).

Idealmente si sale sul palco da protagonisti ed è subito spettacolo sul palcoscenico dedicato a Kespettacolo, l’applicazione che sta diventando virale grazie alla possibilità che offre: con più di 30 microfoni attivi contemporaneamente, sarà infatti divertente per il pubblico nel locale, cantare con gli amici in duetti epici o dar vita a mash up da brivido con le parole di tutte le canzoni del mondo visibili sullo schermo: dai revival fino alla dance e al reggaeton.

È una serata perfetta per chi ama sentirsi trasportare dalla musica e un’occasione unica per creare sintonia tra le tante voci, grazie anche ai sistemi che le migliorano e miscelano quella originale dell'artista. Inoltre l'app di Kespettacolo permetterà di scoprire quante calorie si bruciano cantando durante la serata e altre metriche davvero divertenti.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “Food & Fun 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di altri musicisti del Blue Note Off, eventi dedicati alla comicità e, naturalmente, salottini sportivi rivolti al mondo del calcio per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 – per assaporare le proposte di un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo all'evento “Kespettacolo” del 23 maggio al Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

GLI APPUNTAMENTI FINO A METÀ LUGLIO

Milano Diaz giovedì 23 maggio Karaoke: spettacolo Karaoke

Milano Diaz martedì 4 giugno Blue Note OFF: in scena Sagi Rei

Milano Diaz venerdì 14 giugno Salottino Sportivo: inizio Europei calcio

Milano Diaz giovedì 11 luglio DJSet: Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari

Firenze venerdì 12 luglio DJSet : Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari