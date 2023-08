Ladri sempre più sofisticati, ora usano anche i droni. Il racconto di una vittima

Per mettere a segno un colpo i ladri non esitano neppure ad utilizzare dispositivi sofisticati come i droni, sperimentando tecniche di furto sempre più avanzate. Per quanto incredibile da credere, è successo a Paese, in provincia di Treviso, come raccontato da un ancora incredulo residente della zona. " Assurdo come i droni possano girare indisturbati sopra le case ", ha commentato l'uomo sui social.

La tecnica del drone

A riferire la sua brutta esperienza sul gruppo Facebook "Sei di Paese se..." è Francesco Mardegan, recentemente vittima di furto. I ladri hanno agito tra le 20:30 di sabato e l'1:30 di domenica, effettuando il loro colpo in un'abitazione di via della Resistenza. Prima di entrare nella casa stabilita, avrebbero però sorvolato l'area con un drone, per accertarsi di agire indisturbati. " Mi hanno fatto visita dei ladri, che hanno prima perlustrato l'area con un drone ed in seguito hanno fatto irruzione, distruggendo a picconate il portoncino e la porta a vetro della cucina per poi rovistare e distruggere cassetti di tutta la casa, armadi, cassapanche e vetrine ", racconta Mardegan.

Osservando i dintorni della casa prescelta, i ladri sono in grado non solo di individuare la presenza di qualcuno all'interno dell'abitazione, ma anche di verificare la presenza o meno dei vicini. Una volta certi di avere via libera, entrano in azione. Al loro ritorno a casa, naturalmente, i proprietari hanno trovato ad attenderli il disordine lasciato dai malviventi. I criminali hanno perlustrato ovunque, spostando anche i quadri, probabilmente alla ricerca di una eventuale cassaforte.

Il bottino è stato di 20mila euro circa, con contanti e preziosi. " Hanno fatto un bottino di ori, argenti e contanti di circa 20/25 mila euro ", spiega sul gruppo Facebook Francesco Mardegan. "Hanno anche coperto la telecamera con un telo bianco e per entrare hanno tagliato e scavalcato due recinzioni di due abitazioni diverse oltre a bloccare l'unico cancello d'entrata con del fil di ferro. Probabilmente sono professionisti ed erano quasi certamente più di uno ", conclude.

L'allarme

Cresce dunque la preoccupazione fra i residenti. Il caso del signor Mardegan, del quale si stanno occupando i carabinieri, non è certo l'unico. I ladri sono sempre più temerari e, a volte, fanno irruzione nelle case senza neppure curarsi di agire indisturbati.

Per questa ragione, sul web, sta prendendo piede l'idea di provvedere da soli all'arresto dei malviventi, avvalendosi dell'articolo 383 del codice di procedura penale.