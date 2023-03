Ladri tentano furto in una gioielleria e sfondano la serranda con l'auto

Il piano era quello di sfondare la serranda di una gioielleria usando l'auto come ariete, in modo da aprire un varco nel locale e agire indisturbati. Ma i ladri avevano fatto male i conti: la saracinesca, invece di rompersi, si è solo incurvata impedendo l'accesso al negozio. E così, i due malintenzionati non solo sono tornati a casa a mani vuote, ma hanno pure dovuto abbandonare la macchina e darsela a gambe nel cuore della notte. A raccontare l'episodio su Facebook è stato il consigliere del XV Municipio di Roma, Max Petrassi, postando una foto della serranda danneggiata.

Il tentato furto

Stando a quanto racconta la giornalista Alessia Rabbai su Fanpage.it, il tentato furto è avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo, in zona Vigna Stelluti, a Nord della Capitale. L'obiettivo dei banditi era una gioielleria del posto che, molto probabilmente, avevano a tiro già da qualche tempo. L'idea - un piano che si è poi rivelato totalmente fallimentare - è stata quella di lanciarsi a tutta velocità con l'auto, una Toyota, contro la serranda posta all'ingresso del locale. La saracinesca, però, ha resisto all'impatto. A quel punto, temendo che il fragore avesse attirato l'attenzione di qualche residente, i ladri sono stati costretti a mollare il colpo.

Il ritrovamento dell'auto

Non solo i banditi sono rimasti a bocca asciutta, ma hanno anche dovuto abbandonare la macchina e svignarsela a piedi il prima possibile. In pochi minuti, infatti, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nei controlli sul territorio. I militari hanno trovato la Toyota, verosimilmente ammaccata nella parte anteriore, a pochi metri dalla gioielleria. Inoltre, dai successivi controlli, è emerso che la vettura era stata rubata. I responsabili del tentato furto non sono stati ancora identificati. Ma è molto probabile che abbiano le ore contate, dal momento che le telecamere di sorveglianza del negozio li hanno immortalati mentre tentavano l'impresa (impossibile).