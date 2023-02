L'agguato, poi la minaccia: "Ti sparo". Rapina choc ai Parioli

Continua l’allarme sicurezza ai Parioli, lo storico quartiere della cosiddetta "Roma bene". Un uomo di 80 anni è stato aggredito e rapinato da due malviventi. I banditi, senza alcuna pietà, sono arrivati a puntare una pistola alla testa della "preda" per portarle via un prezioso orologio del valore di circa 10mila euro. La rapina è avvenuta l’altra sera in viale Bruno Buozzi, cuore dei Parioli.

I malviventi, così come riporta il Messaggero, si sono avventati contro l’uomo che era appena sceso dalla sua auto parcheggiata nel garage: prima lo hanno gettato a terra e poi lo hanno bloccato frugandogli nelle tasche alla ricerca di soldi. L’azione è stata fulminea. Pochi minuti sufficienti, però, per i criminali per riuscire nel loro intento. Tanti, invece, per la vittima terrorizzata dalla violenza subita.

Preso il bottino, i due malviventi si sono dileguati. Ma la coppia criminale potrebbe avere le ore contate. La polizia e gli uomini della Squadra mobile che stanno indagando sull’episodio ha acquisito numerose immagini dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in varie zone del quartiere. Non si esclude che i due possano essere "professionisti" in questo tipo di rapine.

"Ero appena uscito dalla macchina quando mi si sono materializzati davanti quei due. Uno impugnava una pistola. Sono morto dalla paura", ha raccontato la vittima alla polizia. L’anziano ha, poi, continuato, affermando che " i due mi hanno detto che mi conveniva togliermi da solo l'orologio e consegnarglielo, altrimenti mi avrebbero strappato l'orologio con la forza o anche peggio, uno dei due brandiva la pistola, avevo paura di morire. Io a quel punto ho obbedito ai loro ordini: ho aperto il cinturino e gli ho passato l'orologio" . Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso l’80enne. Quest’ultimo, a parte il grande spavento, non ha riportato gravi ferite ma solo qualche escoriazioni.

Il timore è che questo tipo di raid possa ripetersi. Dalle indagini è emerso quali sono i quartieri della Capitale dove predatori di orologi preziosi agiscono di più: tra questi figurano proprio i Parioli. Gli investigatori hanno anche scoperto che a compiere le rapine a mano armata sono soprattutto malviventi che operano in "trasferta", per lo più pregiudicati napoletani, che dopo qualche ora a Roma lasciano la Capitale in treno.

Già da diversi anni la polizia ha creato uno schedario che include i rapinatori pregiudicati di orologi arrestati. Grazie alle foto segnaletiche molte vittime riescono a riconoscere i banditi. Per tutelare i cittadini e, magari, prendere in flagranza di reato i responsabili la Questura ha messo in campo nel quartiere altre autocivetta e agenti in borghese.