Lago di Bolsena, disperso militare dell'Esercito: ricerche ancora in corso

Il lavoro delle forze dell'ordine

Si stava svolgendo una normale attività di addestamento nella zona del Lago di Bolsena, ci troviamo nell'area dell'alto Lazio, quando è scattato l'allarme per un militare che risulta disperso con le ricerche tutt'ora in corso come ha fatto sapere l'Esercito. La sparizione sarebbe avvenuta nell'area vicino a Capodimonte, piccolo Comune che si affaccia sul lago.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre: al momento non sono ancora rese note le generalità della persona scomparsa ma si dovrebbe trattare di un giovane dell'Aviazione (Aves). Secondo le prime ricostruzioni, durante le operazioni di addestramento si sarebbe immerso nelle acque del lago senza più riemergere.

Sul posto si trovano sia i sommozzatori ma anche vigili del fuoco ed elicotteri che stanno sorvolando l'intera area alla ricerca del disperso. Immediato anche l'arrivo del 118 pronto a prestare assistenza e soccorso e dei carabinieri.