Cosenza, cade mentre fa rafting: 19enne dispersa nel fiume Lao

Grande preoccupazione a Laino Borgo, provincia di Cosenza. Una diciassettenne è caduta da un gommone mentre faceva rafting con degli amici sul fiume Lao. La giovane faceva parte di una comitiva di quaranta persone, quando poco dopo le ore 15.00 - per cause accidentali - è precipitata in acqua. Accortosi dell'assenza della ragazza, il gruppo ha raggiunto più a valle la sponda dando inizio alle ricerche e diramando l'allarme ai vigili del fuoco. Le ricerche sono condotte dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e Rende, con il supporto del personale speleo alpino fluviale.

Nel momento in cui la giovane è caduta in acqua, il fiume era in piena a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Secondo una prima ricostruzione riportata dall'Ansa, il gommone ha urtato con violenza un masso. Secondo un altro scenario riportato da lacnews24, invece, la diciassettenne sarebbe caduta in acqua in seguito allo scontro tra due gommoni. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della fatalità, ma la ragazza dispersa non sarebbe stata l'unica a finire in acqua: altri occupanti dei due gommoni sarebbero caduti ma prontamente recuperati. Tra loro c'è anche un ferito lieve - alla caviglia - prontamente sottoposto alle cure mediche del caso.

"Siamo preoccupati e in ansia"