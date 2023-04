L'amante lo lascia e lui scrive al marito: "Ti tradisce col geometra e il vicino"

L’amante lo lascia ma lui non ci sta e realizza dei volantini destinati al marito di lei in cui gli comunica che la moglie lo tradisce con vari uomini, tra cui l’amico geometra e il vicino di casa. Una vicenda che rischia di finire a processo perché il 54enne ex amante è stato denunciato per stalking e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio.

La relazione extraconiugale troncata e poi lo stalking

La vicenda, come racconta il Messaggero, ha come protagonisti una donna di 50 anni e un uomo di 54 anni, entrambi della provincia di Frosinone. Tra i due c’era un rapporto sentimentale extraconiugale, in quanto lei era sposata. Per paura , appunto, che il marito venisse a scoprire questa relazione la donna ha deciso di chiudere la storia con l’amante. Ma il 54enne non ha accettato di buon grado la cosa e ha iniziato ad avere comportamenti inquietanti. Il primo atto è stato quello di realizzare dei volantini destinati al marito della donna nei quali ha scritto che oltre ad aver avuto rapporti sessuali con lui, la donna la donna aveva avuto altri amanti: nello specifico il geometra di famiglia e un vicino di casa. Gli atteggiamenti da stalker sono proseguiti anche successivamente, con l’uomo che è andato sul posto di lavoro del marito della donna usando parole di spregio nei confronti della ex amante.

L’aggressione davanti a un supermercato e la denunciato

La situazione è presto degenerata. L’uomo infatti, in un’altra occasione, ha aggredito fisicamente l’ex amante. L’ha incontrata, forse casualmente, in un supermercato e poi l’ha attesa fuori dove, stando alle accuse mosse dalla donna nella denuncia, l’avrebbe picchiata con colpi alla testa, insultandola pesantemente. Inoltre, il 54enne si posizionava spesso davanti all’abitazione della ex amante, stando lì per ore. Lei, stanca di questa situazione, ha denunciato l’uomo per stalking. Nei giorni scorsi, al tribunale di Frosinone, s’è svolta l’udienza nella quale il Pm ha chiesto il rinvio a giudizio per il 54enne.