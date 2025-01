L'amore trionfa nei sogni dell'AI Angel di Sisal

Ascolta ora 00:00 00:00

Che gli italiani fossero un popolo di sognatori è cosa ben nota nel mondo, ma che sia l’amore a trionfare nei loro sogni è un dato che lascerebbe sorpreso persino Sigmund Freud. Eppure è così, come ha rivelato Sisal a poco più di un mese dal lancio dell’innovativo AI Angel Numera: fra i sogni ricorrenti degli italiani c’è proprio l'amore in ogni sua forma e al risveglio in tanti scelgono di comprenderne il significato e successivamente di sfidare la fortuna.

Sogni d’amore tradotti fino a oggi da Numera, la nuova funzionalità dell’app SuperEnalotto e Giochi basata sull’Intelligenza Artificiale, che spaziano dalle emozioni romantiche agli imprevisti relazionali e sono stati riassunti in 5 categorie principali che non mancheranno di incuriosire gli appassionati. Vediamole.

La Crush: il 37% del campione dei sogni raccontati è di natura “sentimentale” legati al concetto più puro e ampio dell’amore, dalla crush – o infatuazione – al sogno del grande amore.

La Gelosia: il 30% è riferito a problemi e difficoltà dovuti a gelosie o possibili tradimenti da cui ha tratto spunto per cercare almeno un po’ di fortuna.

La Stabilità: il 17% riguarda una relazione solida, una maggiore stabilità affettiva dalla propria situazione attuale o da quella che deve ancora arrivare.

Il Bacio: l’11% dei sogni ha contenuti legati al contatto fisico che sia un bacio appassionato, un dolce abbraccio, una session di coccole o un lungo corteggiamento romantico.

La Prima volta: infine, colpo di scena, solo il 5% fa vivere o rivivere momenti speciali come il matrimonio, la “prima volta” o simboli legati a questi particolari avvenimenti come gli anelli o le rose.



Gli italiani amano farsi guidare dai sogni e dall’amore, specialmente se è l’amore a guidare i propri sogni in cerca di fortuna e farsi interpretare i sogni dall’IA di Numera è un’esperienza semplice, coinvolgente e intuitiva: basta accedere all’app, raccontare il proprio sogno nella chat dedicata, dialogare con l’AI Angel che sottoporrà domande correlate al sogno per elaborare un risultato ancora più preciso e accurato. Dopo pochi secondi, utili ad analizzare le informazioni del sogno indicate dall’utente, si riceve una combinazione personalizzata di sei numeri.

Ognuno dei numeri sarà poi supportato dall’opportuna spiegazione e interpretazione che lo lega a quel determinato sogno e basterà un click per tentare la fortuna con l’intera combinazione o uno o più numeri preferiti. Non resta che provare.È possibile scaricare l’app SuperEnalotto e giochi cliccando il link diretto sul sito mobile di Sisal.it oppure dallo store Ios.