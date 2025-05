Lampedusa, due bambini e un uomo morti su un gommone

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra tragedia nel mare a sud di Lampedusa: a bordo di un gommone soccorso dalla Ong tedesca ResqShip con a bordo 62 migranti di cui 17 donne sono morti di stenti due bambini di età compresa fra 3 e 4 anni e un'altra persona di circa 30 anni. Ai sopravvissuti rimasti per tre giorni in balia del Mediterraneo sono stati prestati tutti i soccorsi del caso con alcune persone rimaste gravemente ferite come fa sapere il sito web della Ong.

Cosa è successo

Secondo un comunicato di ResqShip, intorno alle 13:00 del 10 maggio l'equipaggio del Nadir (direttamente gestito dall'associazione tedesca) ha ricevuto un messaggio radio da un aereo Frontex su un'imbarcazione in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso (Sar) maltese. Il gommone sarebbe partito da Zawiyah (Libia) tre giorni prima e per un guasto al motore le persone a bordo erano esposte al vento e alle intemperie.

"Morti di sete"

" Quando abbiamo iniziato il salvataggio, ci sono stati consegnati i corpi di due neonati di 3 e 4 anni ", ha raccontato Rania, un paramedico a bordo del Nadir. " Erano morti il ​​giorno prima, probabilmente di sete ", ha aggiunto Secondo i sopravvissuti, una persona era già caduta in acqua annegando il giorno prima. Durante l'evacuazione di tutte le persone a bordo del Nadir è stato trovato anche un uomo privo di sensi (il terzo deceduto) per il quale sono state vane i tentativi di rianimarlo per circa mezz'ora dopo essere entrato in arresto cardiaco.

La Guardia Costiera italiana, chiamata a prestare soccorso, è arrivata intorno alle 20:45 con un'imbarcazione già piena di sopravvissuti di alcune operazioni precedenti: l'imbarcazione è riuscita a recuperare soltanto i due neonati con le loro madri e altre due persone gravemente ferite da Nadir per portarli con urgenza all'ospedale di Lampedusa. Secondo le testimonianze, alcuni dei sopravvissuti hanno riportato gravi ustioni chimiche. " Molti avevano ustioni estese a causa della miscela tossica di acqua salata e carburante ", racconta Hannah, un altro medico a bordo del Nadir. "Le donne sono state particolarmente colpite perché erano sedute all'interno dello zodiac, dove si accumula il liquido ".

Nuovi sbarchi a Lampedusa

Oltre alle persone soccorse dalla Nadir, a Lampedusa soltanto nelle ultime ore si sono verificati altre tre sbarchi con un totale di 236 migranti: i soccorsi

sono stati prestati dalle motovedette Cp312 e Cp319 della Guardia Costiera e un'imbarcazione dell'assetto Frontex. Generalmente, le nazionalità degli occupanti i barconi sono afghane, bengalesi, egiziani, eritrei e sudanesi.