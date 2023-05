Lasciano la figlia di pochi mesi in auto per fare shopping. L'orrore di due genitori stranieri

Hanno lasciato da sola in macchina per più di un'ora, sotto il sole, la figlia di appena cinque mesi. Il motivo? Erano impegnati a fare shopping in alcuni negozi della periferia di Lucca. E così i genitori della piccola, un uomo di 32 anni e una donna di 29 originari dello Sri Lanka (residenti nella provincia lucchese) dovranno rispondere del reato di abbandono di minori aggravato. Una vicenda surreale verificatasi nella città della Toscana. Sulla base di quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nella zona di Ponte a Moriano.

I coniugi stranieri vi si sarebbero recati con l'intenzione di fare acquisti, portando con loro la bimba di pochi mesi. Solo che, invece di portarla insieme a loro in giro fra gli esercizi commerciali, magari nel passeggino, hanno pensato di lasciarla in auto. E dopo averla lasciata sul seggiolino, con la portiera ben chiusa, si sarebbero allontanati alla ricerca dei punti vendita più vicini. La piccola sarebbe quindi rimasta sotto il sole per oltre un'ora, piangendo a dirotto.

Fino a quando le urla e il pianto hanno attirato l'attenzione di un passante. L'uomo, dopo essersi reso conto delle condizioni nelle quali si trovava la bambina, ha in un primo momento iniziato ad urlare per richiamare i genitori. Questi ultimi non erano tuttavia nelle immediate vicinanze del mezzo, perlomeno in quel frangente. E dopo aver atteso il loro arrivo per alcuni minuti, senza fortuna, la persona in questione ha allertato i carabinieri del posto, mettendoli al corrente di quel che stava avvenendo davanti ai suoi occhi e sollecitando l'invio di una volante. Una volta arrivati e constatata la situazione, i militari dell'Arma si sono immediatamente attivati per rintracciare i genitori.

Una ricerca terminata dopo qualche minuto con successo: gli stranieri stavano facendo acquisti in un negozio della frazione lucchese. Ai due è stato subito chiesto di aprire l'autovettura per consentire ai sanitari (nel frattempo sopraggiunti) di soccorrere la figlia. Già, perché la bimba, a causa della temperatura piuttosto elevata per le medie primaverili (l'auto non era nemmeno stata parcheggiata all'ombra, a quanto sembra) appariva piuttosto sofferente. Ed è quindi stata trasportata presso l'ospedale locale, dove è stata affidata alle cure dei medici.

I genitori sono quindi stati interrogati dalle forze dell'ordine, che hanno chiesto loro conto del gesto. I due si sono giustificati dicendo di aver agito in quel modo perché non volevano svegliare la bimba che si era addormentata. Una giustificazione che non ha tuttavia convinto i carabinieri. E al termine delle formalità di rito, i due sono stati denunciati per abbandono di minori aggravato.