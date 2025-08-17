Sorprende i ladri in casa, spara e ne ferisce uno. Il 72enne finisce denunciato

Ha imbracciato il suo fucile per proteggersi dall'intrusione di due ladri in casa, riuscendo a ferirne uno e a provocare la fuga del complice, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine: per questo motivo il proprietario dell'immobile, un uomo di 72 anni, dovrà ora difendersi dall'accusa di lesioni aggravate.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella notte dello scorso venerdì 15 agosto, all'interno di un'abitazione sita nel centro di Pontinia, comune della provincia di Latina. Il padrone di casa, che già nei giorni precedenti l'incursione aveva segnalato e denunciato di essere stato vittima di furto, ha impugnato il suo fucile da caccia in quanto allarmato dalla presenza di due estranei che si aggiravano all'interno della sua proprietà.

Uno dei colpi esplosi dal 72enne verso i rapinatori è andato a segno: ferito a una gamba, il malvivente non ha potuto seguire il complice, che dopo aver udito gli spari si è precipitato verso l'uscita. Nel frattempo infatti, allarmato dal frastuono, il figlio del proprietario dell'immobile era accorso in aiuto del padre, riuscendo a bloccare il ladro ferito ma senza essere in grado di fare altrettanto con il secondo malvivente, oramai bel lontano.

I carabinieri della sezione radiomobile di Latina, unitamente ai colleghi della stazione di Pontinia, si sono precipitati nel luogo dal quale erano stati segnalati provenire degli spari e hanno contattato il 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza così da portare soccorso al ferito. Quest'ultimo, trattenuto dal figlio del 72enne fino all'arrivo degli uomini dell'Arma, è risultato essere un 48enne italiano residente a Terracina già noto alle locali forze dell'ordine: dopo aver provveduto a effettuare le consuete operazioni di identificazione, i carabinieri lo hanno dichiarato in stato di fermo in quanto colto in flagranza di reato. Una volta conclusi gli accertamenti, il malvivente è stato affidato alle cure del personale medico intervenuto sul posto, ovviamente sotto stretta sorveglianza.

Ad essere

denunciato, tuttavia, è stato anche il proprietario di casa, accusato didall'uso di arma da fuoco. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare il complice del 48enne, tuttora ricercato.