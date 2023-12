Oltre 13mila multe in due mesi: l'autovelox killer che non lascia scampo

Continuano le segnalazioni di autovelox killer, stavolta il caso arriva da Settimo Torinese (Torino), dove si sarebbe arrivati a quota 13mila multe in soli due mesi. I cittadini, comprensibilmente furiosi, sono stati ascoltati dall'inviato di Zona Bianca, programma in onda su Rete4.

I numeri record

In soli due mesi l'autovelox collocato lungo la Strada Statale 11, nei pressi di Castiglione, ha portato all'emissione di ben 13mila sanzioni, gonfiando in modo considerevole il bilancio del Comune di Settimo Torinese. Una situazione ormai ingestibile per gli automobilisti che transitano lungo quel tratto di strada, dove il dispositivo starebbe "mietendo vittime" a raffica. Ci sono persone che sono arrivate a pagare anche 1700 euro dopo essersi viste recapitare 14 multe. In questo modo le entrate nelle casse del Comune sono triplicate.

I numeri parlano chiaro. Se a settembre 2022 l'amministrazione comunale aveva incassato multe per un valore di 368.116,63 euro, a settembre 2023 l'entrata supera il milione di euro, arrivando a 1.002.569,56 euro. "Secondo me hanno voluto mettere le mani nelle tasche dei contribuenti ", dichiara una signora intervistata durante la trasmissione.

I cittadini si sono trovati a dover fare i conti con una vera e propria raffica di sanzioni, tanto che i sospetti non mancano. " Cosa potevano fare? Metterlo ben visibile, non metterlo dopo una curva. Perché mi sembra che ci sia proprio l'intentenzione di fregarmi ", protesta un altro cittadino. " Lo hanno installato dopo una curva e solo da tre settimane c'è un cartello di segnalazione a centocinquanta metri dal velox. Vogliono pinzare le persone e fare cassa. Io ho ricevuto quattordici verbali per un totale di 2500 euro circa ", aggiunge, furioso.

L'assenza di segnaletica

Sono in tanti a lamentarsi per l'assenza di segnaletica, che sarebbe arrivata solo in un secondo momento. " Mi sono arrabbiato quando ho visto che adesso hanno aggiunto la segnalazione ", afferma infatti un uomo. "Se loro erano a norma, perché hanno aggiunto una segnaletica in più? Sembra quasi che abbiano voluto far quadrare i conti che erano in rosso ".

Le spiegazioni del Comune