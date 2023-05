La Lega ripulisce una piazza, il PD parla di strumentalizzazione

Alcune esponenti della Lega e di una formazione civica hanno voluto ripulire le tracce di sangue rimaste su una piazza a Verona in seguito a una colluttazione verificatasi all'inizio di questa settimana. Hanno preso questa decisione di propria iniziativa, dopo aver atteso per giorni un intervento di pulizia mai arrivato e aver constatato come il sangue fosse ancora lì, trattandosi oltretutto di uno spazio particolarmente frequentato dai bambini. E tanto è bastato per far sì che l'amministrazione PD di Verona gridasse alla propaganda e alla strumentalizzazione dell'episodio. Questa la polemica scoppiata nella città di Romeo e Giulietta e che promette di rinnovare il dibattito sulla sicurezza nella realtà comunale amministrata dal centrosinistra dell'ex-calciatore della Roma Damiano Tommasi.

Tutto è iniziato lunedì scorso, a seguito della segnalazione da parte di alcuni residenti del quartiere Golosine di un'enorme pozza di sangue apparsa sulla pavimentazione di una piazza davanti alla chiesa. Un caso sul quale le forze dell'ordine stanno ancora indagando: stando a quanto riportato dalla stampa locale, infatti, sul posto si sarebbe verificata una violenta colluttazione fra ignoti, legata con tutta probabilità a alcuni episodi di spaccio precedentemente segnalati dagli abitanti. Gli investigatori stanno quindi indagando per fare definitivamente luce sulla vicenda, ma le chiazze di sangue ormai seccatesi sono rimaste sulla pavimentazione per più di settantadue ore: nonostante i solleciti al Comune, nessuno sarebbe intervenuto a ripulire un'area nella quale si riuniscono anziani e giovanissimi. Fino a quando Gloria Gobbetti, vice-presidente di circoscrizione nella città scaligera, ha chiesto alle amiche Laura Bocchi (segretaria locale della Lega) e Manola Campagnari (esponente della civica di Verona Domani) la disponibilità a darle una mano per ripulire la piazza.