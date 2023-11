Il circo, la gabbia aperta e i tre uomini: giallo sulla fuga del leone Kimba a Ladispoli

Un sabato pomeriggio con il fiato sospeso per i cittadini di Ladispoli, che hanno trascorso ben sette ore barricati in casa mentre un esemplare di leone maschio si aggirava per le strade della cittadina. Kimba, questo il nome del felino, era uscito dalla gabbia del circo Rony Roller, riuscendo ad allontanarsi, e ciò ha messo tutti naturalmente in allarme.

Dopo tante ricerche sul territorio e alcuni tentativi di cattura non andati a buon fine, il leone è stato poi catturato la scorsa notte, sul tardi, e ora si trova nuovamente nella sua casa e sta bene. Resta però da capire come abbia fatto a uscire dalla gabbia e, a quanto pare, ci sarebbero già dei sospetti inquietanti.

Qualcuno ha fatto uscire Kimba?

Questa singolare vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi. Malgrado la sorpresa e la paura di trovarsi un leone che si aggira indisturbato intorno a casa, i cittadini di Ladispoli non sono stati attaccati e sono rimasti tutti perfettamente illesi. Lo stesso Kimba non ha riportato danni di sorta. È apparso solo un po' intontito per le massicce dosi di sedativo che i veterinari hanno dovuto somministrargli per permettere la cattura e il trasporto al circo.

Sul caso, tuttavia, sono state avviate delle doverose indagini. La storia può anche essere finita bene, ma casi del genere non devono più ripertersi, per la sicurezza della popolazione e degli animali. La procura di Civitavecchia ha pertanto deciso di avviare delle verifiche per comprendere se tutte le norme di sicurezza relative alla custoria del grande felino siano state rispettate dal personale del circo. Non solo. Si vuole ovviamente capire come abbia fatto Kimba a uscire dalla sua gabbia.

Sono i carabinieri ad occuparsi dell'attività investigativa e, secondo le ultime indiscrezioni filtrate, ci sarebbe la concreta possibilità che qualcuno abbia consentito la fuga del leone. Pare infatti che tre persone siano state avvistate intorno alla gabbia di Kimba poco prima che si allontanasse. Gli stessi responsabili del circo temono che qualcuno possa aver cercato di sabotarli. "Siamo vittime di sabotaggio. Abbiamo trovato la gabbia aperta e qualcuno ha visto tre persone che fuggivano a piedi" , hanno dichiarato, come riportato da Il Corriere della Sera.

Sul caso è polemica