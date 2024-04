Deridono una donna, lui li riprende: 50enne pestato a sangue da due minorenni

Un nuovo episodio di violenza minorile si è verificato ieri pomeriggio a Treviso. Come accaduto sempre più spesso nel recente passato, sono i giovanissimi, ancora non maggiorenni, a dare il peggio di sé nella città veneta. Ancora una volta l'aggressione si è svolta nel centro storico, nelle vicinanze di piazza Borsa. Due minorenni di 15 e 15 anni hanno malmenato un uomo di 50 anni solo perché quest'ultimo si era permesso di rimproverarli per il loro comportamento incivile.

La vicenda

Tutto è cominciato quando una donna, uscita dalla propria abitazione in prossimità della Galleria Rialto, si apprestava ad attraversare la strada. Due giovani in sella alle loro bici l'hanno sfiorata perché procedevano a una velocità sostenuta guidando su una ruota. Una spacconeria che poteva creare problemi alla residente che, solo per un puro caso, non è stata travolta. A quel punto la donna ha reagito redarguendo i ragazzi, i quali, invece di chiedere scusa, hanno cominciato a deriderla e a riprenderla con i telefonini.

L'intervento del passante

Un passante che aveva assistito alla scena ha deciso di dar man forte alla donna richiamando a sua volta i due minorenni in bici. Solo allora, come riporta il Corriere del Veneto, la situazione è degenerata. Il 17enne e il 15enne hanno abbandonato il mezzo a due ruote e si sono avventati contro il 50enne. Prima lo hanno spinto a terra e poi lo hanno aggredito con calci e pugni in più parti del corpo. Non contenti gli hanno gettato addosso anche un contenitore dell'immondizia. I due si sono fermati solo quando sono intervenuti gli altri passanti.

L'arresto

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo aggredito, il quale è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. I poliziotti, avvertiti da alcune persone che hanno assistito al pestaggio, sono riusciti a fatica a bloccare i due minorenni, portati immediatamente in questura. Il 17enne, che ha dato di matto anche contro gli agenti del commissariato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e assegnato a un centro di prima accoglienza minorile. Il 15enne, invece, è stato denunciato per lesioni.

I precedenti

Negli ultimi giorni nel centro di Treviso si sono verificati diversi espisodi spiacevoli. Martedì scorso, un uomo di 32 anni in stato di ebbrezza ha tentato di violentare una donna in via Roma e ha litigato con uno straniero, mentre il giorno dopo otto ragazzi, in via Lungosile Mattei, hanno dato vita a un violento parapiglia per futili motivi.

La, poi, si è risolta in breve tempo senza che fosse necessario l'intervento delle forze dell'ordine.