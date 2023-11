Lieto fine per il senzatetto di Senigallia: potrà riscuotere i 37mila euro vinti al Superenalotto

Gianluigi, senzatetto di Senigallia, potrà finalmente riscuotere la sua vincita al Superenalotto dopo un mese di attesa: concluse tutte le necessarie procedure burocratiche, infatti, il bonifico di 37mila euro sarà accreditato entro il prossimo lunedì 27 novembre.

La vicenda del clochard aveva suscitato grande interesse e commozione nel Paese, per via della sua particolarità. Per capire cosa è accaduto bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso martedì 24 ottobre. Quel giorno Gianluigi, ribattezzato "Cassano" per via del suo marcato accento pugliese, giocò una schedina del Superenalotto da 1,50 euro presso una tabaccheria del centro storico di Senigallia (Ancona). La dea bendata volle sorridere al senzatetto, che riuscì a centrare una combinazione vincente composta da quattro numeri più il numero "superstar"per una cifra pari a 37.045 euro. Anche togliendo il 20% di tasse, che vengono calcolate per ogni vincita eccedente i 500 euro, ciò avrebbe significato per lui poter beneficiare di una cifra di poco inferiore ai 30mila euro. Di certo un bel colpo, vista la situazione in cui Gianluigi si trova a vivere.

Purtroppo per il clochard, tuttavia, la burocrazia prevista in caso di vincita non gli aveva consentito di riscuotere fin da subito la sua vincita: per incassare il premio in denaro è infatti necessario essere in possesso di un documento di identità in corso di validità e di un codice fiscale. E proprio quest'ultimo è divenuto un problema per il fortunato vincitore. "Per ritirarli serve la tessera sanitaria, ma non ce l’ho, ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c’è nella tessera sanitaria" , aveva spiegato "Cassano" a Il Corriere Adriatico. "Non ho più bisogno di nessuno, questi soldi me li gestirò da solo. Voglio continuare a rimanere invisibile" , aveva aggiunto. Per aiutarlo a risolvere il problema di natura burocratica era intervenuta la stessa Caritas di Senigallia, a cui altre volte in passato l'uomo si era rivolto per avere un sostegno.

Dopo un mese dalla vincita, finalmente, la storia di Gianluigi si è conclusa con un lieto fine. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'iter burocratico arenato si è potuto sbloccare. Agimeg ha infatti reso noto il fatto che l'Ufficio Premi della Sisal ha effettuato il bonifico, e che entro il prossimo lunedì 27 novembre il senzatetto di Senigallia riceverà l’accredito dell’importo vinto.