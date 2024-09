L'orrore su una bimba di 10 anni, violentata dal padre in permesso dal carcere e dal fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'autentica storia dell'orrore quella vissuta da una bimba residente nel Napoletano; la piccola sarebbe stata abusata sessualmente per anni dal padre e, secondo alcune indiscrezioni, anche da uno dei fratelli, prima che finalmente la vicenda venisse a galla. Al termine di un lungo e delicato lavoro di indagini l'orco è stato arrestato, ma il lavoro degli inquirenti, determinati ad arrivare fino in fondo alla questione, non si ferma.

L'incubo

Secondo quanto riferito sino ad ora, il calvario della piccola, residente a Forio (Ischia) è andato avanti per diverso tempo. Come riportato dal portale online teleischia.com, che sta seguendo da vicino questo caso, gli abusi erano cominciati quando lei aveva solo cinque anni. In un contesto familiare difficile e immerso nel degrado, la bimba era alla completa mercé del genitore. Il padre era in carcere, mentre lei, la madre e fratelli erano spesso ospiti di un centro di assistenza. Nelle occasioni in cui la famiglia si riuniva - col padre in permesso dal carcere - avvenivano le violenze.

La bambina ha subito a lungo le molestie, mostrandone anche i segni, sia fisici che psicologici. Fortunatamente i responsabili della comunità che accoglieva lei, la madre e i fratelli hanno tentato di approfondire, apprendendo finalmente l'agghiacciante verità. La piccola, divenuta ormai una ragazzina di undici anni, ha infatti raccontato una storia terribile e inaccettabile. Una storia di stupri e violenze. Sostenuta dal personale del centro di accoglienza, ha descritto i rapporti completi a cui era stata costretta dal padre/orco. Abusi commessi non solo nella casa familiare di Forio, sull'isola di Ischia, ma anche in Sicilia, dove la famiglia si era poi trasferita. A rendere ancora più orribile la vicenda anche il fatto che agli stupri avrebbe partecipato anche il fratello della ragazzina. Il condizionale, in questo caso, è d'obbligo. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza.

Le indagini e l'arresto

Lo scorso marzo si è tenuto l'incidente probatorio, mentre oggi arriva la notizia dell'arresto del padre.

Il gip del tribunale di Napoli ha infatti disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del 65enne, proprio per timore di recidiva, oltre che di tentativi di far cambiare versione alla vittima.

I carabinieri della stazione di Forio hanno quindi provveduto al fermo del soggetto, che adesso si trova dietro le sbarre della casa circondariale di Poggioreale.