Lupo aggredisce una donna e il suo cane in pieno centro: paura in Abruzzo

Allarme in Abruzzo, dove una donna e il suo cane sono stati aggrediti da un lupo durante la mattinata di oggi, domenica 21 maggio.

Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, la signora stava portando a spasso l'animale, tenuto perciò al guinzaglio, per le vie del centro di Palombaro, comune della provincia di Chieti. Nadia Terenzi, 56 anni, si trovava all'incirca all'altezza di viale IV Novembre, quando su di lei e sul suo cane si è avventato improvvisamente un lupo.

"La nostra concittadina è uscita questa mattina, dopo le 9, con il suo cagnolino" , racconta il sindaco Consuelo Di Martino a Chieti Today. " In prossimità dell'hotel Vittoria, in pieno centro, è stata aggredita da un lupo che si è avventato contro il cane" , aggiunge il primo cittadino di Palombaro.

La lotta della donna

Nonostante la grande paura, la 59enne ha lottato con coraggio per salvare la vita all'animale. "È riuscita a strapparlo dalle sue grinfie, e stava correndo verso casa, quando il lupo le è saltata addosso, buttandola a terra" . A quel punto, purtroppo, la donna non ha più potuto fare nulla, e il lupo si è allontanato, stringendo il cane tra i denti. Lungo la strada percorsa dall'animale selvatico nella sua fuga verso la vicina area boschiva sono state rilevate copiose macchie di sangue, pertanto non è escluso che il cane sia stato ucciso.

Sul luogo, che rientra nel Parco nazionale della Maiella, è giunto per primo il vicesindaco del comune Giuseppe di Nardo, il quale ha provveduto a contattare i soccorsi. Oltre ai sanitari del 118, sono stati allertati anche i Forestali, i carabinieri di Palombaro e i veterinari della Asl: la segnalazione di pericolo è stata inoltrata anche all'Ente Parco Nazionale della Majella.

La 59enne, trasportata dal marito al Pta di Casoli e successivamente trasferita al pronto soccorso di Lanciano, ha raccontato il terribile episodio agli inquirenti. Nella tarda mattinata di oggi è stata dimessa con una valva gessata ad un braccio e un ginocchio ancora dolorante.

L'allarme