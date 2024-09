Macerata, 23enne accoltella il padre e la madre, poi tenta di tagliarsi la gola

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un episodio di gravissima violenza all'interno delle mura domestiche: un 23enne di Gagliole (Macerata) ha accoltellato entrambi i genitori, per poi tentare di togliersi la vita. La vicenda ha ovviamente ricordato i terribili fatti di Paderno Dugnano, dove a perdere la vita sono state ben tre persone.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, a Gagliole (Macerata). Un ragazzo di 23 anni ha improvvisamente aggredito il padre e la madre. Armato di coltello, li ha colpiti entrambi, agendo all'interno della loro abitazione. Dopodiché ha rivolto l'arma contro se stesso, procurandosi un taglio alla gola.

L'allarme è scattato intorno alle 15.00, quando è partita la chiamata alle forze dell'ordine locali. Sul posto si sono presentati gli operatori sanitari del 118, accompagnati dai carabinieri della compagnia di Camerino e dai militari del Reparto operativo di Macerata. A quanto pare la madre del ragazzo sarebbe stata raggiunta da una coltellata, mentre il padre un ex carabiniere di 65 anni in pensione, sarebbe stato colpito più volte, sia al torace che all'addome. L'uomo è stato trasportato via elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette, dove è stato operato d'urgenza. La sua prognosi è riservata. Meno gravi le ferite riportate dalla moglie, una 60enne.

Quanto al ragazzo, anch'egli in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Camerino. In un secondo momento è stato trasferito al presidio ospedaliero delle Torrette.

Le indagini sono in corso

In questo memento gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa abbia fatto scattare la furia del giovane. Si parla di un violento litigio.

La zona intorno all'abitazione è stata transennata e in questo momento i militari stanno cercando di raccogliere tutte le prove possibili e ricostruire le dinamiche dell'aggressione. Lesono in corso.