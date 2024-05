"Il tempo è vicino". La veggente di Trevignano sfrutta pure la tempesta solare

Gisella Cardia torna alla carica, e dalle sue pagine social rivendica il fatto di aver anticipato i tempi, predicendo l'arrivo di uno strabiliante fenomeno celeste: anche la straordinaria tempesta solare che questi giorni sta facendo vedere i propri effetti in particolar modo sui cieli del Centro Italia, quindi, viene sfruttata dalla veggente della Madonna di Trevignano per incrementare il livello di credibilità tra i fedeli che ancora la seguono e pendono dalle sue labbra.

La donna ha utilizzato la pagina Facebook "La Regina del Rosario", vale a dire quella di riferimento dell'associazione che fa capo al fenomeno della Madonna di Trevignano, per rivolgersi direttamente ai follower e attribuirsi il merito di aver predetto il verificarsi di un evento affine all'aurora boreale che sta tingendo il cielo di un caratteristico colore rossastro-violaceo. Nel post in questione, datato sabato 11 maggio, la Cardia ha elencato una serie di messaggi caricati negli anni e anche più di recente sui social per comprovare la bontà delle sue "profezie".

A fare da cornice ai post elencati dalla veggente una foto che mostra l'aspetto del cielo notturno modificato da questo inusuale fenomeno atmosferico. "Cari figli, tutto precipiterà, il cielo si tingerà di rosso, la terra tremerà come non ha mai fatto prima d’ora" , scriveva infatti Gisella Cardia l'8 settembre del 2020, rivelando una delle profezie che le sarebbero state riferite direttamente dalla Madonna.

I messaggi sono numerosi e risalgono almeno agli ultimi 10-11 anni. "Il sole emanerà tutta la sua potenza, causando grandi tempeste solari. Il tempo è vicino!" , si legge in un post dell'8 gennaio 2024. "Guardate i segni dal cielo! Guardate i segni dal cielo: non dico i tempi e il giorno, ma questi sono i tempi ultimi. Non fidatevi di date: solo Io conosco la data esatta" , scriveva la Cardia il 30 dicembre del 2013 facendo da "portavoce" direttamente a Gesù Cristo. E ancora : "Siate sempre più spirituali e guardate i segni del cielo e della terra" (13 maggio del 2022), e "Figli, guardate il cielo, lì vedrete i segni dei tempi" (10 maggio 2022).

Tanti i messaggi dei fedeli della Madonna di Trevignano e dei seguaci di Gisella Cardia sotto il post Facebook che funge da raccolta di profezie. "I tempi sono vicini e ogni aurora boreale preannuncia guerre” , spiega una follower . "Credete a Trevignano, tutto è vero" , esorta invece un altro utente.

Insomma, nonostante che la Chiesa abbia bollato come inattendibili le apparizioni e le profezie, la "macchina" di Trevignano continua a muoversi in modo autonomo.