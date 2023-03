L'ultimo desiderio della mamma malata terminale: vedere il figlio. Ma l'ex glielo nega

Affetta da una grave forma tumorale, una mamma di 47 anni esprime l'unico desiderio di poter vedere il figlio di 12 anni, ma il suo ex marito le nega questa possibilità. Un vero e proprio dramma familiare, che rischia di concludersi nel modo più tragico. Ad assistere la donna sono gli avvocati Andreina Ciotoli e Francesca Ruggeri, ma al momento, purtroppo, non c'è alcuna buona novità.

La storia

Questa triste storia, riportata da Il Messaggero, comincia con la separazione dal marito violento. Dopo anni di vessazioni, la 47enne, una professoressa delle superiori, decise di chiudere la relazione.

Stando al suo racconto, il compagno, un medico di Trani, la sottoponeva a maltrattamenti continui, più psicologici che fisici. L'uomo aveva il pieno controllo su di lei e sui figli, un maschio e una femmina, tanto da costringerli a vivere in un'abitazione fatiscente e impedire loro di incontrare i parenti della donna. Non solo. Alla 47enne era vietato usare gli elettrodomestici, così come la connessione internet.

Isolata, umiliata, denigrata per le sue umili origini, la donna aveva infine trovato la forza di rivolgersi a una struttura antiviolenza, dove aveva trovato aiuto. Dopo aver denunciato la propria situazione presso il centro "Fammi Rinascere", era stata poi seguita dall'autorità giudiziaria. Le indagini avevano portato al rinvio a giudizio per maltrattamenti nei confronti dell'ex marito, che aveva poi lasciato Frosinone per trasferirsi a Trani.

La gioia per aver finalmente riottenuto quella libertà e quella dignità da tempo negate si è però interrotta di colpo con la diagnosi di tumore.

Costretta a sottoporsi a rigorose terapie oncologiche al policlinico Gemelli di Roma, la donna aveva preso la difficile decisione di separarsi dal figlio piccolo e affidarlo all'ex marito. La figlia di 17 anni, invece, era rimasta con lei.

Andato a vivere a Trani dal padre, il bambino non ha però più rivisto la mamma. Il giudice aveva disposto che madre e figlio potessero incontrarsi una volta al mese, ma l'uomo non ha rispettato gli accordi. Da gennaio 2022, la 47enne non vede suo figlio, mentre le sue condizioni di salute continuano a peggiorare, tanto da farle temere di non poter più incontrare il suo piccolo.

Le cure palliative e l'ultimo desiderio

Nel tempo, la malattia della 47enne è peggiorata. Dopo il ricovero presso una struttura per pazienti oncologici, la donna è tornata a casa, dove riceve le cure palliative. Il tempo a sua disposizione, purtroppo, comincia ad accorciarsi, e il suo unico desiderio è poter riabbracciare il bambino.

Malgrado il caso sia arrivato addirittura in Parlamento, ad oggi non è avvenuto alcun incontro fra madre e figlio. Gli avvocati della donna, Andreina Ciotoli e Francesca Ruggeri, stanno lottando instancabilmente per aiutare la loro assistita. Di recente si sono rivolte al giudice del tribunale di Trani, per chiedere di intervenire, ma quest'ultimo non si è ancora espresso, riservandosi la decisione in ordine al diritto di visita del figlio alla donna.