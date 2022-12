Malore fatale dopo due dimissioni dal pronto soccorso: il dramma di Paula

Finisce due volte al pronto soccorso a causa di un insopportabile dolore al torace e a un braccio, ma fa ritorno a casa in entrambe le circostanze: il corpo senza vita della donna, Paula Almeida, viene ritrovato dal marito nel letto di casa.

Cosa è accaduto

Madre di due bimbe di 2 e di 6 anni, la vittima è una 37enne di origini brasiliane residente a Cittadella, quartiere di Mantova. Il decesso è avvenuto tra le mura domestiche, dopo che per ben due volte la donna si era recata in ospedale, nell'arco di sole 36 ore, lamentando forti dolori al petto e a un braccio

Il primo episodio, in realtà, risale a qualche settimana fa, quando la 37enne aveva accusato i primi segni di sofferenza: gli accertamenti effettuati dal personale sanitario del pronto soccorso di Padova, tuttavia, non avevano rilevato alcun problema, motivo per cui la donna era stata dimessa.

I fastidi non avevano comunque accennato a diminuire, fino a esplodere nuovamente con forza nella giornata del 27 gennaio. Accompagnata in ospedale dal marito, stando a quanto riferito da La Voce di Mantova, la donna aveva fatto il suo ingresso in reparto alle ore 3:58. Anche in questo caso, dopo una serie di accertamenti, era stata rimandata a casa. La situazione si aggrava ulteriormente il giorno successivo, mercoledì 28 dicembre, quando Paula Almeida è costretta a richiedere l'intervento di un'ambulanza. La donna entra in reparto alle ore 4:31, ma le viene attribuito un codice verde. Codice verde che tuttavia viene rapidamente mutato in arancione: la 37enne lamenta dei dolori ancora più forti rispetto a quelli che l'avevano portata in ospedale nelle due precedenti circostanze. Il personale sanitario le somministra un ansiolitico, dopo di che la donna decide di fare ritorno a casa.

Il dramma

Poche ore dopo è il marito a trovare il corpo esanime della consorte nel letto di casa. Immediatamente scatta l'allarme, e nell'appartamento di Cittadella in cui vive la coppia giungono i sanitari del 118 e due volanti della polizia di Stato.

Troppo strana la vicenda per non destare sospetti nei familiari della vittima, che si rivolgono a un legale. Il corpo di Paula Almeida resta ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Com'era lecito attendersi, la procura della Repubblica di Mantova ha disposto l'esecuzione degli esami autoptici, con l'obiettivo di risalire a eventuali correlazioni tra il malore fatale che ha causato il decesso della 37enne e i due ingressi al pronto soccorso succedutisi nell'arco di sole 36 ore. Anche la documentazione clinica prodotta in ospedale è stata sequestrata dagli inquirenti.