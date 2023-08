Malore improvviso mentre è in vacanza: Soleil Andolfi muore a 19 mesi

La comunità di Centobuchi, frazione del comune di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, è sotto choc per la morte della piccola Soleil Andolfi. La bimba di diciannove mesi è stata colta improvvisamente da un malore mentre era in vacanza con la famiglia in Albania, dai nonni materni. Un dramma avvenuto nel giro di pochi giorni, restano ancora da chiarire le cause del prematuro decesso.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la famiglia di Soleil Andolfi aveva contratto il Covid-19 durante la vacanza in Albania. Poco dopo, la piccola aveva iniziato a stare male, ma non è noto se anche lei fosse positiva al virus. Nel giro di poco tempo, la bimba ha iniziato a peggiorare. Quando le sue condizioni di salute sono precipitate, è stata trasportata in ospedale. Purtroppo non c'era già più niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Restano da chiarire le cause del decesso della piccola Soleil: le autorità hanno già fissato analisi e approfondimenti, attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni. La bimba è spirata davanti agli occhi dei genitori Lorinda e Alessandro, da anni residente a Centobuchi insieme agli altri due figli Emily e Joel. Tra chi conosceva la piccola e la famiglia e chi è rimasto colpito dalla tenera età della vittima, la comunità ascolana si è stretta attorno ai cari della bambina. Papà Alessandro ha condiviso su Facebook una foto della figlioletta con le ali di un angelo, un post che ha raccolto decine di messaggi di vicinanza da parte di parenti, amici e semplici conoscenti.

Il cordoglio per la piccola Soleil Andolfi