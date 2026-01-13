Malpensa, da maggio Wizz Air vola a Bilbao

Wizz Air prosegue nella sua strategia di crescita sull’aeroporto di Milano Malpensa con il lancio della nuova rotta verso Bilbao, in Spagna che prenderà il via l'11 maggio prossimo e sarà operato 4 volte a settimana - lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - con gli Airbus A321neo. Bilbao, cuore pulsante dei Paesi Baschi, è una delle mete più affascinanti della penisola Iberica, celebre per il perfetto equilibrio tra avanguardia architettonica e radici storiche. Dominata dall'iconica silhouette del Museo Guggenheim, la città ha trasformato il proprio passato industriale in un polo mondiale di design e cultura, con un'offerta che spazia dall'arte alla cucina d'alto livello.

In tutto il 2025, Wizz Air ha operato 20mila voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 21,5% rispetto al 2024, e ha trasportato quasi 4,2 milioni di passeggeri – il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – con un tasso di completamento del 99.6%. I tassi di puntualità alla partenza sono aumentati di quasi il 16% rispetto al 2024 confermandosi come la terza compagnia aerea per quota di mercato nello scalo gestito da Sea doven a partire da oggi opererà 42 rotte verso 21 Paesi ampliando ulteriormente il proprio network internazionale. Il collegamento con Bilbao si aggiunge alle otto rotte già attive verso la Spagna — Palma di Maiorca, Malaga, Valencia, Madrid, Barcellona, Tenerife, Alicante e Siviglia — consolidando l’impegno nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni leisure più richieste del mercato europeo. I biglietti per la nuova rotta giornaliera verso Bilbao sono disponibili da oggi su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 24,99 euro.

“Il nuovo collegamento Milano Malpensa - Bilbao è un tassello fondamentale nella nostra strategia di espansione in Italia, consolidando la posizione di Wizz Air come operatore di riferimento dello scalo - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate communications manager di Wizz Air -. Con un network che conta oggi 42 rotte internazionali, puntiamo a potenziare la connettività verso la Spagna e tutti i paesi mediterranei, un’area sempre più richiesta dai nostri passeggeri per il suo valore culturale ed economico. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di viaggio flessibili e competitive, con frequenze studiate per soddisfare sia il turismo leisure che quello business.

Malpensa rimane un asset centrale nei nostri piani di sviluppo: continueremo a potenziare la nostra flotta e i servizi basati in questo aeroporto per offrire alla clientela lombarda un’esperienza di volo moderna e conveniente”.