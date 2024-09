Malpensa, in volo da Milano a Philadelphia con American Airlines

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovi voli diretti tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il Philadelphia International Airport a partire dal 24 maggio 2025

operati da American Airlines che ha nello scalo il suo principale hub e rafforza così l'offerta sulla rotta transatlantica . Collegamenti effettuati con Boeing 787-8 che andranno avanti tutta la prossima stagione estiva completando l’offerta di collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti d’America che prevede voli tra Milano e New York effettuati su base giornaliera durante tutto l’anno.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo volo diretto tra Milano e Stati Uniti d’America - commenta José Freig, vice president of International operations di American Airlines -. Il collegamento diretto tra Milano a Philadelphia è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025. Considerando la grande attrattività e dinamicità di Milano sia a livello business che leisure, unitamente all’altissimo potenziale dei collegamenti offerti attraverso l’hub di Philadelphia per proseguire il proprio viaggio, siamo certi questo nuovo volo riscuoterà grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani”.

“L'introduzione del volo diretto per Philadelphia sarà una delle novità più importanti della prossima stagione estiva e rappresenterà uno sviluppo qualificante del network dei voli a lungo raggio dall'aeroporto di Milano Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president Aviation business development di Sea Milan Airports -. È un'offerta di servizi diretti sul principale hub transatlantico di American Airlines che consentirà agevoli prosecuzioni grazie alle numerose coincidenze della compagnia per tutti gli Usa, i Caraibi e l’America Latina e contribuirà a soddisfare il continuo incremento della domanda. Con questo servizio saliranno a 186 le destinazioni collegate direttamente da Malpensa verso 78 paesi”.

Tutti i voli tra Milano e gli Stati Uniti sono operati con aeromobili moderni che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include

poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, Wi-Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona.