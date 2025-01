Maltempo in Campania: allagamenti e forte vento, isolata Capri. Prorogata l'allerta meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia colpisce in modo particolare la Campania dove vige un'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile che è stata prontamente prorogata di altre 24 ore. La situazione meteorologica è peggiorata nelle ultime ore con forti piogge, allagamenti e nevicate a bassa quota ma soprattutto una tempesta di vento che rende Capri isolata. Disagi alla circolazione ferroviaria, scuole chiuse domani a causa della neve caduta nell'area dell'Alto Sannio, Taburno e Fortore.

Isolata Capri

Come anticipato, Capri è isolata dalle prime ore di domenica 12 gennaio a causa di una forte tempesta di Grecale che ha fatto alzare il moto ondoso nel Golfo di Napoli rendendo impossibili i collegamenti marittimi. Protagoniste le piogge con allagamenti in provincia di Salerno: a Eboli è stata chiusa per precauzione la strada provinciale 317 per lo straripamento del fiume Calore. Ad Altavilla Silentina, per le forti piogge, allagamenti hanno interessato la frazione di Borgo Carillia. Nel Cilento le abbondanti piogge hanno fatto innalzare il livello del fiume Alento che ha raggiunto livelli di piena in località Vertucci, nel comune di Casal Velino ma in alcune zone ha anche rotto gli argini allagando terreni agricoli e danneggiando le colture.

Problemi ai treni

Rallentamenti alla circolazione ferroviaria sono stati segnalati Sapri (Salerno) e Maratea a causa del maltempo e sono stati utilizzati altri binari per consentire ai tecnici di intervenire nelle zone delle interruzioni. Per questa ragione sia l'Alta velocità che gli Intercity potrebbero subire ritardi e rallentamenti. Problemi anche alla linea Napoli-Baiano operata dalla Circumvesuviana che ha subìto un stop per un albero caduto tra le località Roccarainola e Baiano: come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, " causa caduta albero sulla linea aerea tra Roccarainola e Baiano, la circolazione è limitata a Roccarainola ". Dicevamo anche del freddo e della neve che sta cadendo abbondante anche a bassa quota: imbiancata Potenza con circa 15 cm, situazione per il momento sotto controllo sul tratto campano-lucano dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

Imbiancato il Vesuvio

La neve ha fatto la sua comparsa anche sulla cima del Vesuvio a dimostrazione del netto calo termico di queste ultime ore. Protagonista anche il vento nel capoluogo partenopeo con alcune raffiche che hanno provocato problemi al Vomero dove i rami di un albero sono caduti sopra auto in sosta. Nella scorsa notte il vento ha toccato anche punte vicine a 100 Km/h.

Nevicate nella provincia di Salerno

È dalla scorsa notte che nevica nell'area interna della provincia Sud di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano, negli Alburni e nella valle del Tanagro.

Chiedo a tutti

di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. È molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla neve, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo

- ha scritto sui social il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi -".