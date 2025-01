Il maltempo investe l'Italia, tornano pioggia e neve: ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

La perturbazione annunciata nei giorni scorsi è arrivata puntuale e interessa tutto il nostro Centro-Sud già dalla serata di ieri: cieli coperti, piogge, acquazzoni e nevicate via via a quote sempre più basse sull'Appennino centro-meridionale grazie al contemporaneo arrivo dell'aria fredda da est. Sarà una domenica di maltempo specialmente per alcune regioni con il Nord che rimarrà ai margini con cieli poco nuvolosi e un clima asciutto.

Scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile ha emesso un bollettino con un'allerta arancione sulla Calabria, allerta gialla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Per la giornata odierna, domenica 12 gennaio, si prevedono piogge sparse e diffuse anche a carattere di temporale su queste regioni con la quote neve in calo fin verso i 5-700 metri in Basilicata e successivamente sulla Calabria. Attenzione anche al rinforzo del vento che sofferà fino a burrasca in Emilia-Romagna e al Centro-Sud.

L'evoluzione del vortice ciclonico

Le immagini del satellite mostrano l'area di bassa pressione ruotare in senso antiorario tra le due Isole Maggiori e generata dall'aria gelida di origine russa che sta affluendo in queste ore. Questo vortice, però, non si estenderà a tutta Italia ma risparmierà le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali. Questo non vuol dire che non faccia freddo, anzi: avremo un calo ancora più marcato nelle prossime ore con valori minimi sotto zero soprattutto il Val Padana e nelle aree interne del Centro. In serata il vortice colpirà anche le zone adriatiche e la Puglia con piogge intense: anche qui, la quota della neve scenderà progressivamente nelle prossime ore.

La tendenza successiva

Il maltempo non mollerà la presa tanto presto: lunedì 13 gennaio si aprirà con una situazione meteorologica simile a quella odierna con piogge sulle stesse regioni mentre il Nord si risveglierà con valori gelidi fino a -5°C. Sarà ancora più incisva l'azione dell'aria fredda di origine russa anche al Sud con nevicate a quote collinari oltre a temporali e locali nubifragi.

specie in Calabria e Sicilia, visti i forti contrasti che interverranno tra masse d'aria diverse e la stazionarietà delle precipitazioni non sono da escludere fenomeni estremi a livello locale, come allagamenti e alluvioni lampo",

Il quadro non cambierà nemmeno14 gennaio quando "spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Per un miglioramento più deciso anche all'estremo Sud bisognerà attendere mercoledì 15 gennaio quando l'anticiclone tornerà gradualmente a impossessarsi dell'Italia.