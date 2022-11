"Usava un metodo mafioso". Arrestato per maltrattamenti contro la moglie

Un 54enne gelese è finito nei guai perché maltrattava e picchiava la moglie utilizzando il metodo mafioso. L’uomo, affiliato a Cosa Nostra e residente a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese, è finito a processo. Secondo quanto emerso dalle indagini, picchiava la moglie, la maltrattava con l'aiuto delle sorelle, e nel farlo è stato accusato di aver usato il metodo mafioso. Questo è il secondo caso in Italia.

"Non ho niente da perdere"

Al termine di una indagine condotta dalla Dda di Milano e dalla Procura di Caltanissetta, per il 54enne è stato chiesto il rinvio a giudizio, e il processo è stato trasferito in Sicilia. L'uomo risulta essere accusato, in concorso con le due sorelle e la madre, per aver maltrattato, picchiato e segregato in casa sua moglie, di anni 48, a partire dal 2003, tra Gela e Busto Arsizio. La vittima, che collabora adesso con la Giustizia e gode della protezione testimoni, è riuscita a chiedere aiuto solo dopo diversi anni di vessazioni e minacce che il marito ha rivolto anche ai suoi colleghi e conoscenti: "Sono venuto qui senza passamontagna, a viso scoperto, non ho paura di niente anche se devo tornare in galera… ci finiamo tutti sul giornale". Un’altra volta avrebbe affermato: "Ho una cassa piena di armi, non ho più niente da perdere, comincio a fare una strage". Queste le minacce che il 54enne ha pronunciato nei confronti di due persone che si erano offerte di aiutare la moglie.

Cosa le faceva

Questo è quanto emerso dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari depositata lo scorso 23 novembre. I reati contestati, commessi tra Busto Arsizio, nel Varesotto, Gela, in provincia di Caltanissetta, e Voghera, nel Pavese, sono l'esito di un'indagine incrociata tra la Procura di Caltanissetta e la Dda di Milano. I fascicoli sono poi stati riuniti tutti in Sicilia e raccontano di una donna che non aveva la possibilità di uscire di casa senza chiedere il permesso del marito e che era controllata a vista dalle sue sorelle e dalla madre di lui, oltre che sottoposta a pestaggi continui anche davanti alla loro figlia.